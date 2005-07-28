برگزاري هفتمين جشنواره هنرهاي تجسمي استان زنجان

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، شاكري، مدير كل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان زنجان، افزود : اين جشنواره توسط اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان زنجان و با همكاري انجمن هنرهاي تجسمي شهرستان زنجان در محل فرهنگسراي امام خميني شهر زنجان برگزار مي شود.

وي گروههاي سني شركت كننده در اين جشنواره را در سه رده سني الف( 10 تا 15 سال)، ب ( 16 تا 25 سال) و رده سني ج( 26 سال به بالا) عنوان كرد.

مدير كل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان زنجان تصريح كرد: علاقمندان مي توانند براي شركت در جشنواره در 8 بخش ثبت نام كنند كه در زمينه هاي : 1- طراحي سياه قلم، زغال، آب مركب، مداد 2- نقاشي (رنگ روغن، آب رنگ، مداد رنگي، پاتسل) 3 -گرافيك، تصويرسازي، پوسترسازي 4- كاريكاتور 5- معرق چوب 6- نگار گري 7- تذهيب، تشعير 8- حجم و مجسمه برگزار مي شود.

گفتني است زنده ياد استاد يحيي خان نصيري از هنرمندان رشته نقاشي رنگ روغن زنجان بوده اند كه 22 سال قبل بر اثر سانحه تصادف در تهران به رحمت ايزدي پيوست و همزمان با برگزاري اين جشنواره 20 اثر از آثار اين هنرمند فقيد با برگزاري جشنواره در گالري هنر، فرهنگسراي امام خميني به نمايش گذاشته خواهد شد.