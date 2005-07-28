اف بي آي در پي تحقيقات از جاسوس رژيم صهيونيستي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه صهيونيستي ها آرتص، اف بي آي اعلام كرده است كه گيلون در رسوائي جاسوسي چندي پيش توسط سفارت اسرائيل در آمريكا و همچنين "كميته امور عمومي آمريكا-اسرائيل"(ايپك) نقش داشته است.

اوائل شهريورسال گذشته افشا شد "لري فرانكلين" كه در بخش امور خاورميانه و جنوب آسيا در پنتاگون كار مي كرد براي اسرائيل جاسوسي مي كرده و اطلاعات مربوط به ايران و عراق را از دفتر "داگلاس فيث" يكي از معاونان دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا از طريق كاركنان ايپك به سفارت اسرائيل در واشنگتن مي داده است.

تحليلگران بويژه تحليلگران صهيونيست بر اين باورند كه درخواست براي بازجوئي از گيلون و سايرنمايندگان اسرائيلي به روشني نشان از اين امر دارد كه آمريكائي ها به اين قطعيت رسيده اند دخالت اسرائيل در جاسوسي حتمي است و ادعاي اين رژيم مبني بر عدم دخالت در اين ماجرا كه از سوي آريل شارون نخست وزير اين رژيم مطرح شده، دروغ بوده است.