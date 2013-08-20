منصور حقیقت‌پور عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان تعامل مجلس اصولگرا با وزرای پیشنهادی دولت یازدهم گفت: اینکه 15 وزیر از 18 وزیر پیشنهادی موفق شدند رای اعتماد بگیرند نشان دهنده حد بالای تعامل است.

وی در واکنش به این مسئله که مجلس اصولگرای هفتم و هشتم در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت نهم ودهم که منتسب به دولت اصولگرایی بود 4 نفر را تایید نکرد گفت: با توجه به مشکلات بسیاری که برای مردم به وجود آمده و گره‌های اقتصادی مردم عزم جدی مجلس برای تعامل با دولت است و اینکه اکثریت وزیران پیشنهادی موفق شدند تعداد قابل توجهی رای اعتماد بگیرند نشان دهنده همین موضوع است. علاوه بر این روسای دو قوه هوشمندانه برای حل مشکلات مردم روابط مناسبی را مهندسی کرده‌اند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس در مورد دلایل عدم رای اعتماد به 3 وزیر پیشنهادی اشاره کرد و گفت: جوانگرایی ملاک نبود همانطور که دیدیم پیرترین وزیر پیشنهادی یعنی آقای نعمت زاده موفق شد رای اعتماد بیاورد من فکر میکنم تمامی افراد معرفی شده صلاحیت حرفه‌ای داشتند این چند نفر نیز به خاطر عملکرد سیاسی گذشته‌شان نتوانستند صلاحیت سیاسی بگیرند.

حقیقت پور با بیان اینکه برای انتخاب وزرای پیشنهادی مجلس هیچ پیشنهادی برای دولت ندارد، افزود: اگر در مورد لیست وزرا با مجلس مشورت می‌کردند قطعا تمامی آنها رای می‌آوردند که امیدواریم در مورد این سه نفر هماهنگی لازم صورت بگیرد.