افزایش پرونده های کلاهبرداری/ کاهش شکایت از فالگیران

سرهنگ بهروز رهبریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس آمارهای موجود کلاهبرداری در چهارماهه نخست امسال روند صعودی دارد و نسبت به سال قبل تا 3 درصد رشد نشان می دهد. البته با اطلاع رسانیهای پلیس و رسانه ها در خصوص روشهای کلاهبرداری تلفنی و کارت به کارت، وقوع این جرم نسبت به سال قبل تنها 2 درصد افزایش یافته است در حالیکه سال گذشته شاهد رشد 30 درصدی وقوع کلاهبرداری در کشور بودیم.

وی ادامه داد: مردم باید بدانند که برای دریافت جایزه یا واریز پول به حسابشان نیاز به مراجعه به دستگاه خودپرداز و قرار دادن کارت در دستگاه نیست. اگر این موضوع از سوی هموطنان رعایت شود این کلاهبرداری بسیار کاهش می یابد.

به گفته رییس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی، معمولاً كلاهبرداران براي جلب توجه طعمه هايشان پيشنهاداتي مطرح مي كنند كه براساس آن توجه مادي آنان را برمي انگيزند و طعمه ها كه به دنبال منفعت مالي زيادي هستند به راحتي فريب مي خورند و 3 عامل طمع ورزي، ساده انگاري و تنبلي اجتماعي از مهمترين عوامل است.

رهبریان از کاهش کلاهبرداری به روش چوپان دروغگو خبر داد و افزود: در این روش کلاهبرداران با ارسال پیامک خود را روستایی ساده معرفی می کنند که هنگام کندن زمین با تعدادی سکه قدیمی مواجه و به صورت کاملا تصادفی پیام را برای فرد ارسال کرده اند. این افراد پس از جلب اعتماد طعمه تعدادی سکه قدیمی اصل به عنوان نمونه نشان داده و در روز قرار، سکه های تقلبی را به افراد داده یا با ضرب و شتم پول را از این افراد می گیرند. خوشبختانه با آموزشهای لازم میزان این کلاهبرداریها کاهش چشمگیری یافته و مردم نیز هوشیار شده اند.

وی با اشاره اینکه شکایت از فالگیران بسیار کاهش یافته است،تاکید کرد: برخی مدعی کلاهبرداری در قالب فالگیری هستند. این جرم خصوصی است و پلیس در صورت داشتن شاکی خصوصی به آن رسیدگی می کند. تعداد شکایت از فالگیران نیز بسیار کاهش یافته است. پلیس پس از شکایت شاکیان براساس شواهد و مدارک با متخلفان در این حوزه برخورد می‌کند.