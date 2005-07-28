واشنگتن ديدار مقامات آمريكايي با رئيس مجلس لبنان را ممنوع كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، منابع سياسي ويژه در بيروت به روزنامه عكاظ گفتند وزارت امور خارجه آمريكا بر ضرورت تحريم نبيه بري رئيس پارلمان لبنان از سوي هر مسئول آمريكايي كه وارد بيروت مي شود، تاكيد كرده است و اين موضوع را به سفارت خود در بيروت ابلاغ كرده است.



به گفته اين منابع،اين امر در پي كشمكشي بود كه ميان نبيه بري و كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا در جريان سفر اخيرش بوجود آمد كه علتش اين بود نبيه بري در آن ديدار بر ضرورت تفاوت قائل شدن ميان شبه نظاميان ومقاومت تاكيد كرده بود .



اين منابع افزودند امتناع هيات اعزامي كنگره آمريكا از ديدار با نبيه بري در سفر اخير به بيروت در اين چارچوب صورت گرفت.

اين در حالي است كه عرفات حجازي مشاور مطبوعاتي نبيه بري چنين تصميمي را از سوي مقامات آمريكايي تكذيب كرد و تاكيد كرد اين مساله هرگز حقيقت ندارد.



شايان ذكر است كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا چند روز پيش به طور غير منتظره از تل آويو وارد بيروت شد و با مقامات عالي رتبه لبناني ديدار كرد.