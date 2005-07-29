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۷ مرداد ۱۳۸۴، ۱۳:۲۲

اواخر مردادماه امسال

همايش "ارتباط سالم" برگزار مي شود

همايش "ارتباط سالم" از سوي مؤسسه آسيايي توسعه روابط انساني ، 25 و 26 مردادماه امسال در مالزي برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، بنظر اين مؤسسه، جوهر وجود انسان ارتباطي است كه با جهان و انسانهاي ديگر برقرار مي كند و به همين جهت در زندگي انساني ارتباط سالم و بهينه از اهميت زيادي برخورد دار است.

طبيعي است كه اين ارتباط انواع جسمي، رواني ، فكري و معنوي زيادي را داراست و بدون تأمل و توجه به اين جنبه هاي ارتباط ، امكان آنكه بشر زندگي سعادتمندي داشته باشد ، اندك است.

منظومه جديدي هم كه ما در آن زندگي مي كنيم ارتباطات انساني را گسترده تر كرده است و ضرورت پرداختن به اين موضوع بيش از پيش حس مي شود.

به همين جهت  همايش "ارتباط سالم" در صدد است مجالي را فراهم آورد كه محققاني كه دغدغه اين موضوع را دارند ، آخرين دستاوردهاي خود را در اختيار ديگران قرارداده و گفتگوهايي را در اين زمينه با آنها سامان دهند.

همايش فوق در شهر كوالالامپور مالزي برگزار خواهد شد .


 

کد مطلب 211823

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