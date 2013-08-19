انعقاد قراداد 10 میلیون دلاری با یک نویسنده برای دو کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی. بی. سی، در حراج یک هفته‌ای که برای فروش حقوق کتاب‌های پاتریشا کورنول برگزار شد، خانه نشر ‌هارپرکالینز به عنوان برنده این حراجی قراردادی برای چاپ دو کتاب به ارزش حداقل 10 میلیون دلار با این نویسنده امضا کرد.

کورنول، نویسنده مجموعه کتاب‌های معروف «کی اسکارپتا» جدیدترین کتابش با عنوان «گرد و غبار» را ماه نوامبر منتشر می‌کند. این کتاب بیست و یکمین رمان درباره کارشناس پزشک قانونی معروف او و آخرین کتاب چاپ شده‌اش توسط پنگوئن خواهد بود.

اولین کتاب کورنول با انتشارات ویلیام مارو که از شعبات‌ هارپرکالینز است، پاییز 2014 منتشر خواهد شد.

این معامله بخشی از تلاش‌های پی در پی برای ساخت فیلم اسکارپتا است. الیزابل گبلر رییس فاکس 2000، که کار تهیه فیلم را بر عهده دارد، نقش مهمی در امضای این قرارداد با‌ هارپرکالینز داشته است. گبلر که امیدوار است بتواند فیلمش را تا سال 2015 اکران کند، می‌گوید: یکی از بزرگترین اولویت‌هایمان شروع هرچه سریع‌تر تهیه فیلم است.

از سال 2009 آنجلینا جولی برای بازی در نقش اسکارپتا انتخاب شده بود و در دسامبر 2011 نیز خود کورنول حضور جولی در فیلم را تایید کرد. به گفته کورنول پروژه امیدوارانه به نظر می‌رسد و اگر تمام جزییات دیگر نیز کنار هم بیایند این بازیگر می‌تواند در فیلم نقش آفرینی کند.

برین موری، رئیس‌ هارپرکالینز رشد جهانی فروش مجموعه کتاب‌ها را به عنوان دلیل امضای این قرارداد اعلام کرد و به این موضوع اشاره کرد که این برای اولین بار است که کورنول یک ناشر جهانی انگلیسی دارد.

دکتر اسکارپتا شخصیتی که پاتریشیا کورنول به عنوان یک پزشک قانونی خلق کرده اولین بار در سال 1990 ظاهر شد و تاکنون 100 میلیون نسخه از این کتاب‌ها در سراسر جهان به فروش رسیده است.