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۲۸ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۳۷

اولین جشنواره فرهنگی ورزشی کمیته امداد آغاز شد

اولین جشنواره فرهنگی ورزشی کمیته امداد آغاز شد

قزوین- خبرگزاری مهر: اولین جشنواره فرهنگی ورزشی دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین یادواره پیامبر اعظم(ص) با حضور 250 دانش آموز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که به مدت دو روز برگزار می شود 250 دانش آموز دختر و پسر در مسابقات قرآنی و اذان، سرود و رشته های تنیس روی میز، والیبال و فوتبال با یکدیگر رقابت می کنند.

 

در مسابقات ورزشی انجام شده در رشته فوتبال تیم تاکستان اول شد، قزوین به مقام دوم رسید و تیم دانش آموزان شهرستان
بوئین زهرا در مکان سوم ایستاد.

در والیبال تیم شهرستان آبیک در رده اول جای گرفت، تاکستان دوم شد و شهر اقبالیه قزوین در جایگاه سوم قرار گرفت.

در تنیس روی میز قزوین به مقام اول دست یافت و تیمهای تاکستان و البرز بترتیب دوم و سوم شدند.

  

مسابقات قرآنی و اذان از ظهر امروز در نمازخانه کمیته امداد امام خمینی(ره) قزوین آغاز شده است.

کد مطلب 2118413

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