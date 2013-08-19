اولین جشنواره فرهنگی ورزشی کمیته امداد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که به مدت دو روز برگزار می شود 250 دانش آموز دختر و پسر در مسابقات قرآنی و اذان، سرود و رشته های تنیس روی میز، والیبال و فوتبال با یکدیگر رقابت می کنند.





در مسابقات ورزشی انجام شده در رشته فوتبال تیم تاکستان اول شد، قزوین به مقام دوم رسید و تیم دانش آموزان شهرستان

بوئین زهرا در مکان سوم ایستاد.



در والیبال تیم شهرستان آبیک در رده اول جای گرفت، تاکستان دوم شد و شهر اقبالیه قزوین در جایگاه سوم قرار گرفت.



در تنیس روی میز قزوین به مقام اول دست یافت و تیمهای تاکستان و البرز بترتیب دوم و سوم شدند.





مسابقات قرآنی و اذان از ظهر امروز در نمازخانه کمیته امداد امام خمینی(ره) قزوین آغاز شده است.