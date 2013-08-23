محمدرضا اسلاملو کارگردان فیلم "شهابی از جنس نور" در توضیح جزئیات اتفاقی که در مرحله فنی این فیلم رخ داده است به خبرنگار مهر گفت: تدوین این فیلم سینمایی به پایان رسیده بود اما شفیع آقامحمدیان مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان تهیه‌کننده فیلم در تدوین آن دخالت کرد.

این کارگردان با اشاره به اینکه او سعی کرده تا اندازه‌ای با نظر تهیه‌کننده راه بیاید، توضیح داد: من تلاش کردم با تهیه‌کننده کار همراهی کنم ولی بعد متوجه شدم که در غیاب من بنا به دلایلی که تهیه‌کننده برای خودش تعریف کرده است، فیلم را از زیر دست مونتور برداشته و بیرون برده است.

این کارگردان در ادامه افزود: از نظر من این کار درست نبوده است و خوب بود به جای این کار و بعد از نامه‌نگاری که با مشاور پروژه انجام شده است با یک تلفن با گفتگو مشکل را حل می‌کردند.

اسلاملو درباره تولید فیلم با تهیه کننده‌ای که مدیر دولتی نیز هست، گفت: هیچگاه با کار با یک تهیه‌کننده که مدیر دولتی نیز هست موافق نبوده‌ام زیرا انجام هر دو وظیفه از اساس سخت و طاقت‌فرسا است. حتی برای تولید "جعبه سیاه" هم که با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی همکاری کردم موافق نبوده و آنگونه که باید از تولید این پروژه راضی نبودم و در فیلم "شهابی از جنس نور" هم همین اتفاق افتاد.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که موافق تولید دولتی است، بیان کرد: من موافق تولید دولتی زیرا برخی از فیلم‌ها وجود دارد که بخش خصوصی نمی‌تواند آن را تولید کند و از اساس تولید برخی فیلم‌ها دغدغه بخش خصوصی نیست، اما مسئله این است که یک مدیر دولتی به دلیل مشغله های فراوان نمی تواند دو مسئولیت مهم را به درستی به انجام برساند.

کارگردان فیلم "شهابی از جنس نور" در پایان گفت: حال سئوال این است که چرا یک تهیه‌کننده دولتی باید چند شغلی باشد و اصولا مگر می شود دو پست مهم را با هم اداره کرد؟ من معتقدم باید تهیه‌کننده‌ای کم‌مشغله به عنوان نماینده دولت در تولید آثاری از این دست حضور داشته باشند.

این فیلم به زبان عربی ساخته شده است. بازیگر نقش اصلی "شهابی از جنس نور" امین زندگانی است که به هر دو زبان عربی و انگلیسی در آن صحبت می‌کند. داستان این فیلم از جنگ 33 روزه‌ لبنان آغاز می‌شود و این جنگ در فیلم به نوعی تداعی تقابل سپاه نور و ظلمت است و بیشتر حالت سمبولیک دارد.