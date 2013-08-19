250 میلون تومان تسهیلات برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تفضلی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل زندانهای استان البرز گفت: از زمان تشکیل ستاد دیه استان مبلغ 250 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد توسط بانک تجارت پرداخت شد و در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

وی افزود: علاوه بر این دسته از زندانیان، افراد دیگری نیز در زندان دوره محکومیت خود را می گذرانند که اگر چه مجرم هستند اما زمینه تغییر رفتار و اصلاح در آنها ایجاد شده است که با ایجاد سپرده قرض الحسنه می توان به این دسته از زندانیان نیز کمک کرد.

تفضلی یادآور شد: این بانک آمادگی تعامل بیشتری با ستاد دیه مبنی بر اعطای تسهیلات به زندانیان جرایم غیرعمد دارد.



به گفته تفضلی تا کنون دو هزار و 600 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در کشور با همکاری بانک تجارت آزاد شده اند.

این دیدار در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه مشترک بانک تجارت و ستاد دیه برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد صورت گرفت.

هم اکنون بانکهای ملی، ملت و صادرات به عنوان سه بانک عامل با ستادهای دیه در کشور همکاری می کنند و با اجرایی شدن تفاهم نامه ای که اخیرا میان بانک تجارت و ستاد دیه کل کشور به امضا رسیده است، این بانک نیز به فهرست بانکهای عامل در همکاری با ستاد دیه افزوده می شود.