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۲۸ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۳۲

با همکاری بانک تجارت البرز؛

250 میلون تومان تسهیلات برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد پرداخت شد

250 میلون تومان تسهیلات برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد پرداخت شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر امور شعب بانک تجارت استان البرز از اعطای تسهیلات 250 میلیون تومانی این بانک به ستاد دیه استان به منظور آزادی زندانیان جرایم غیرعمد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تفضلی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل زندانهای استان البرز گفت: از زمان تشکیل ستاد دیه استان مبلغ 250 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد توسط بانک تجارت پرداخت شد و در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

وی افزود: علاوه بر این دسته از زندانیان، افراد دیگری نیز در زندان دوره محکومیت خود را می گذرانند که اگر چه مجرم هستند اما زمینه تغییر رفتار و اصلاح در آنها ایجاد شده است که با ایجاد سپرده قرض الحسنه می توان به این دسته از زندانیان نیز کمک کرد.

تفضلی یادآور شد: این بانک آمادگی تعامل بیشتری با ستاد دیه مبنی بر اعطای تسهیلات به زندانیان جرایم غیرعمد دارد.

به گفته تفضلی تا کنون دو هزار و 600 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در کشور با همکاری بانک تجارت آزاد شده اند.

این دیدار در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه مشترک بانک تجارت و ستاد دیه برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد صورت گرفت.

هم اکنون بانکهای ملی، ملت و صادرات به عنوان سه بانک عامل با ستادهای دیه در کشور همکاری می کنند و با اجرایی شدن تفاهم نامه ای که اخیرا میان بانک تجارت و ستاد دیه کل کشور به امضا رسیده است، این بانک نیز به فهرست بانکهای عامل در همکاری با ستاد دیه افزوده می شود.

کد مطلب 2118625

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