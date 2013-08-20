عامل درد ناشی از آفتاب سوختگی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به رغم استفاده و استفاده مجدد از ضدآفتاب اشعه های آفتاب راه خود را به قسمتهایی دور از دسترس رسانده و پوستی قرمز که دچار تاول و خارش شده برجای می گذارد.

دکتر ولفگانگ لیدتکه یکی از نویسندگان این مقاله و استادیار دانشگاه عصب شناسی و زیست شناسی عصبی دانشکده پزشکی دانشگاه دوک اظهار داشت: ما توضیح جدیدی برای علت درد ناشی از آفتاب سوختگی پیدا کرده ایم.

عامل مقصر درد آفتاب سوختگی مولکولی به نام TRPV4 است، ملکولی که تلاش می کند دردسر را از محیط غشای سلول دور کند. TRPV4 داخل غشای پوست قرار دارد و شبیه یک دروازه عمل می کند و از ورود برخی ملکولها به داخل سلول جلوگیری کرده و در را برای برخی دیگر باز می گذارد.

تحقیقات پیشینن شان می داد که ملوکول TRPV4 موجب می شود که ما از یک تماس لمسی درد را احساس کنیم از این رو لیدتکه و همکارانش تصمیم گرفتند که نقش این ملکول را در آفتاب سوخگی نیز بررسی کنند.

این تیم تحقیقاتی برای بررسی نقش این مولکول در درد ناشی از آفتاب سوختگی با مهندسی ژنتیکی این مولکول را در پوست موشها ایجاد کردند. سلولهای پوست پنجه برهنه موشها شبیه سلولهای پوست انسان است از این رو دانشمندان توانستند تأثیر خورشید را روی آنها آزمایش کنند.

وقتی که مولکول TRPV4 در پوست سلول وجود دارد، با مشاهده اشعه های UV-B درهای خود را باز کرده و به کلسیم این امکان را می دهد که وارد سلولها شوند. پروتئین مرتبط با درد و خارش همراه با کلسیم از دیواره سلول عبور کرده و با قرارگیری طولانی در مقابل اشعه خورشید احساس درد و خارش ایجاد می کند.

این گروه تحقیقاتی با درک علت درد ناشی از سوختگی، در نظر دارد که تحقیقات بیشتری برای معرفی محصولات سد کننده راه مولکول TRPV4 به بازار معرفی کنند. اما از سوی دیگر این گروه تحقیقاتی باید هوشیار باشد چرا که وجود ملکول TRPV4 در سلول عامل ایجاد فرآیندهای دیگری هم در پوست است.

دکتر ولفگانگ لیدتکه گفت: وقتی که این نگرانی ها مرتفع شد، باید سدکننده دکتر ولفگانگ لیدتکه را طولی تنظیم کنیم که کاربر موضعی داشته باشد. می توان تصور کرد که این محصول جدید می تواند با ضد آفتابهای سنتی ترکیب شده تا از فرد در مقابل قرار گیری در معرض اشعه UVB حمایت قویتری به عمل آورد.