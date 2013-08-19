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۲۸ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۱۲

بهره برداری از مترو تهران - پرند تا پایان سال / خط متروی تهران - ورامین - گرمسار احداث می شود

بهره برداری از مترو تهران - پرند تا پایان سال / خط متروی تهران - ورامین - گرمسار احداث می شود

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه با بیان اینکه پروژه مترو تهران – پرند تا کنون بیش از 78 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است گفت: در صورت تامین اعتبارات و حمایت دولت از این پروژه، تا پایان سال مترو تهران پرند تکمیل و آماده بهره برداری می شود.

به گزارش خبرگزاري مهر،‌ هابیل درویش با بیان این مطلب گفت: اعتباراتی که مقرر بود برای پروژه مترو تهران- پرند پرداخت شود متاسفانه به طور کامل پرداخت نشد به همین دلیل روند اقدامات آن طور که باید و شاید پیش نرفت در غیر این صورت تاکنون می توانستیم فاز اول این پروژه یعنی از تهران تا فرودگاه امام خمینی (ره) را به بهره برداری برسانیم.

وی ادامه داد:مترو تهران- پرند به طول 51 کیلومتر نقش مهمی در جابه جایی شهروندان خواهد داشت و اهمیت این خط در اتصال فرودگاه امام خمینی (ره) به شبکه مترو پایتخت است.

درویش همچنین در خصوص سایر خطوط حومه ای مترو گفت: همچنین خط متروی تهران - ورامین - گرمسار نیز در دست احداث قرار گرفته است چنانچه مناقصه این خط برگزار و پیمانکار آن انتخاب شده است که با تامین کامل و به موقع اعتبار می توانیم شاهد تکمیل این خط نیز باشیم.

وی با تاکید براینکه تنها مشکل مترو تهران اکنون تامین اعتبارات مورد نیاز است گفت: امیدواریم دولت جدید با توجه به اهمیت و نقش مترو به این پروژه ملی توجه لازم را داشته باشد و با حمایت از توسعه مترو به حل معضلات شهرها و شهرنشینان کمک کند.

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه در پایان تاکید کرد: امروز ساخت مترو در تهران 100 درصد بومی شده و  تمام مراحل ساخت خطوط مترو توسط مهندسان، متخصصان و کارگران ایرانی صورت می گیرد.

کد مطلب 2118722

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