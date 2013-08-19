تيم ايروبيک ژيمناست قزوین در رقابت هاي قهرماني کشور درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر: در بخش تيمي سه نفره نونهالان تيم سروش داسار، مهران باقري، محمدرضا نبي پور اول شد.



در انفرادي نونهالان هم ياسين حاجي خاني و مهران باقري به طور مشترک سوم شدند.



در رده سني نوجوانان هم سعيد پيروندي در جايگاه دوم ايستاد و در بخش تيمي جوانان هم تيم عليرضانبي پور، اديب خسروي و امير خليلي مقام دوم را کسب کرد.



رقابت هاي قهرماني ايروبيک ژيمناستيک کشور به مدت چهار روز در ايلام برگزار شد.



آغاز رقابت حمیدرضا طاهر خانی ملی پوش تنیس کشور از امروز در مسابقات دسته یک کشور



حميد رضا طاهر خاني تنيسور ملي پوش استان از امروز رقابت خودرا در مسابقات دسته يک کشور آغاز مي کند.



اين مسابقات در تهران برگزار مي شود و چهار تنيسور برتر به رقابت هاي دسته برتر کشور راه مي يابند.



حسام الدين گلشاهي به عنوان مربي، حميدرضا طاهرخاني را در اين مسابقات همراهي مي کند.



تيم کاراته بانوان استان در ليگ جوانه ها و آينده سازان کشور شرکت مي کند



اين مسابقات از فردا در شش گروه آغاز مي شود و نماينده استان با تيم هاي پاس همدان ، سمنان الف ، صفوي شاهرود و آرش ماکو هم گروه است.



اين رقابت ها در تهران برگزار مي شود.



تیم شطرنج بانوان استان راهی مسابقات قهرماني کشور شد



در این مسابقات، زهرا حق شناس، رقيه کشاورز، کتايون برزو، تانيا کاکاوند، سها قانعي، هما رهبري، مريم بهاري، مشکات شمس و شقايق طاهرخاني از امروز با حریفان رقابت می کنند.



این مسابقات تا سوم شهریور ماه به میزبانی استان گیلان برگزار می شود.



نتايج روز دوم مسابقات بسکتبال نوجوانان منطقه دو کشور



اين رقابت ها با شرکت چهار تیم قزوين، مرکزي ، قم و همدان در سالن شهید بابایی قزوین در حال برگزاری است.



در دومین روز این مسابقات تیم قزوین ۱۲۳ بر ۴۲ مرکزی را برد و تیم قم هم با نتیجه ۶۴ بر ۴۲ تیم همدان را از پیش رو برداشت.