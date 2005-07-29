ترمينال كانتينري بندر اميرآباد در سال جاري به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرنگار اعزامي"مهر" به بنادر شمالي كشور، منوچهر تاتينا در جمع خبرنگاران گفت: ترمينال كانتينري بندر اميرآباد با هزينه هاي بالغ بر 16 تا 17 ميليارد تومان در سال جاري به بهره برداري مي رسد.

وي افزود: از اين مبلغ سرمايه گذاري، دو ميليارد تومان براي ساخت اسكله، سه ميليارد تومان براي خريد محوطه، چهار ميليارد تومان براي ساخت انبارها، سه ميليارد تومان براي خريد سه ترانس تينر است.

تاتينا از اجرايي شدن طرح جامع بندر اميرآباد در آينده اي نزديك خبر داد و گفت: با اجرايي شدن اين طرح، سازمان بنادر، گمرك و پايانه ها از طريق سيستم كامپيوتري به هم متصل خواهند شد.

وي گفت: تاكنون در بندر اميرآباد 100 ميليارد تومان سرمايه گذاري براي توسعه و تجهيزآن شده است و امسال نيز 30 ميليارد تومان ديگر سرمايه گذاري خواهد شد.

تاتينا خاطرنشان كرد: منطقه ويژه اقتصادي اميرآباد در سه فاز طراحي شده كه فاز اول شامل 14 پست اسكله و فازهاي دوم و سوم هر كدام با 10 پست اسكله در مجموع 34 اسكله مي باشند كه با تكميل آنها اين بندر به بزرگترين و مهمترين بندر حاشيه درياي خزر تبديل خواهد شد.

مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد اعلام كرد: حجم تخليه و بارگيري كالا از 254 هزار و 902 تن در سال 83 به 306 هزار و 891 تن در چهارماهه اول امسال رسيده است كه 20 درصد افزايش نشان مي دهد.

وي تصريح كرد: درچهارماهه اول امسال 76 فروند كشتي در سال 83 وارد بندر شده بوده كه اين تعداد در سال جاري تاكنون به 102 فروند كشتي رسيده است.

تاتينا اذعان كرد: اين بندر توانايي افزايش ظرفيت را تا 15 ميليون تن دارا است.

وي اعلام كرد: 27 درصد كالاها در سال 1383 از طريق شبكه ريلي اين بندر به مكان هاي مورد نظر منتقل شده است.

مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد، اتصال به شبكه ريلي كشور، احداث 24 پست اسكله در فاز نهايي با ظرفيت 15 ميليون تن كالا، وجود اسكله رو-رو كاميون و قطار، حجمل يكسره كالا با استفاده از اصول حمل و نقل چند وجهي مدرن، دسترسي آسنان به كشورهاي آسياي ميانه، روسيه، اروپا، خاورميانه و شرق آسيا از طري شبكه ارتباطي هوايي زميني و دريايي را از جمله مزاياي بندر امير آباد ذكر كرد.

وي آغاز احداث اسكله روروي قطار با هزينه 55 ميليليارد و 590 ميليون ريال را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: ساخت اين اسكله در سال 1385 به اتمام خواهد رسيد.