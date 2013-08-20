بلوک های پروژه نیمه کاره لانه "مار"ها شد/ نگرانی اهالی روستای چنارعلیا

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی چند خانه در روستای چنارعلیای آزادبخت در سه کیلومتری شهر کوهدشت وجود مارها در نزدیکی خانه های خود ابراز نگرانی کردند و خواستار رسیدگی متولیان امر شدند.

روستای چنارعلیا از دو قسمت بالایی و پایینی تشکیل شده که این خانه ها در قسمت پایینی این روستا واقع شده اند.

یکی از اهالی روستا در حالی که جسد یک مار را در دست گرفته است به خبرنگار مهر می گوید: این مار را در آشپزخانه منزل دیدیم و به کمک همسایه ها موفق به کشتن آن شدیم.

صاحب این خانه می گوید: درطول دو هفته اخیر پنج مار به حیاط خانه مان وارد شده که آن ها را کشته ایم.

صاحب این خانه عنوان می کند: برخی از اهالی روستا دیگر جرات نمی کنند شب را در خانه بخوابند و برای خوابیدن به خانه فامیل ها در شهر کوهدشت می روند.

اهالی این چندخانه علت تجمع مارها را بلوک های پیش ساخته ای می دانند که کنار یکی از خانه ها روی هم جمع شده اند. این بلوک های پیش ساخته متعلق به یک پروژه نیمه کاره اداره آب و فاضلاب روستایی کوهدشت است که مقابل یک چاه عمیق مربوط به این اداره قرار گرفته اند.

مردم این روستا مدعی هستند که این بلوک های پیش ساخته قرار بوده چندین سال پیش برای دیوارکشی محوطه این چاه عمیق استفاده شوند اما همچنان روی هم انباشته شده اند تا به لانه مارها تبدیل شوند.

بنابراین گزارش چاه عمیق متعلق به اداره آب و فاضلاب روستایی کوهدشت آب چند روستای کم آب کوهدشت را از طریق آبرسانی با تانکر تامین می کند.

مدیر آب و فاضلاب روستایی کوهدشت در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این که دوماه است مسئولیت اداره را به عهده گرفته است، دلیل نکشیدن دیوار محوطه چاه عمیق را نبود بودجه عنوان کرد.

کامران یوسفوند ادامه می دهد: با کمبود بودجه مواجه بوده ایم اما طی روزهای آینده نسبت به برداشتن بلوک های پیش ساخته و کشیدن دیوار محوطه اقدام خواهیم کرد.

وی عنوان می کند: این بلوک ها سه سال است که در محل محوطه قرار گرفته اند و به علت نزدیکی با رودخانه خشک شده روستا محل تجمع مارها شده اند.

مدیر آب و فاضلاب روستایی کوهدشت قول می دهد ظرف روزهای آینده با کشیدن دیوار محوطه چاه عمیق مشکل روستای چنار علیای آزادبخت را رفع کند.

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گزارش و عکس: حشمت الله آزادبخت