3400 دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی لرستان پذیرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید محمد زاده در این رابطه اظهار داشت: ثبت نام دوره های کاردانی فنی و حرفه ای نظام آموزش مهارتی بدون آزمون ورودی دانشگاه علمی کاربردی از روز یکشنبه 27 مرداد ماه سالجاری آغاز و تا سوم شهریورماه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در این دوره از پذیرش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان تعداد سه هزار و 420 نفر دانشجو در 31 رشته و 52 کد رشته محل در چهار گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر برای تعدادی از مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت استان پذیرش می کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان یادآور شد: ثبت نام دوره های مذکور به صورت الکترونیکی انجام می شود لذا داوطلبان می توانند در تاریخ یاد شده پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما، به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

محمد زاده ادامه داد: پذیرش دوره های مذکور بر اساس معدل کل و نوع دیپلم با توجه به اولویت های بومی و غیر بومی، سهمیه شاغل، آزاد و ایثارگر انجام می شود و معافیت تحصیلی به پذیرفته شدگان این دوره ها تعلق می گیرد.

وی یادآور شد: همچنین ثبت نام دوره های کارشناسی حرفه ای و مهندسی فناوری این دانشگاه تا روز پنج شنبه 31 مرداد ماه تمدید شده است.