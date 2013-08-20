450 حامی جدید در طرح اکرام ایتام تربت حیدریه جذب شد

هادی آریان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از طرحهای کمیته امداد که مردم به خوبی از آن استقبال کرده اند طرح اکرام ایتام است که در آن هر فرد خیر فرزند یتیمی را تحت حمایت مادی و معنوی خود قرار می دهد که در قالب این طرح 835 یتیم در شهرستان تحت حمایت خیرین قرار گرفته اند، همچنین در ماه مبارک رمضان امسال 450حامی جدید در طرح اکرام ایتام جذب شده اند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی تربت حیدریه افزود: کمیته امداد امام خمینی تربت حیدریه در قالب طرح شهید رجایی که مختص افراد بالای 60 سال نیازمند ساکن روستا است و طرح سرپرست خانوار بالای 60 سال یا از کار افتاده ساکن شهر و طرح زنان سرپرست خانوار 10هزار و 600 خانوار را در این شهرستان تحت پوشش قرار داده است.

آریان نژاد گفت: توانمند سازی و خودکفایی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد از الویت های مهم کاری ماست و بر این اساس تاکنون 2500 طرح خود اشتغالی در راستای خود کفایی خانواده ها با اعتباراتی که تخصیص داده ایم فعال شده است که از این تعداد 332 خانوار تحت پوشش ما به طور کامل به خود کفایی رسیده اند.

وی اظهار کرد: در طرح توانمندسازی مددجویان ابتدا استعدادیابی و بعد آموزشهای لازم را در زمینه های مختلف شغلی فرا میگیرند که در 5 ماهه ابتدای امسال 900 نفر از آنها آموزشهای فنی و حرفه ای مختلفی را دیده اند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی تربت حیدریه گفت: در بخش درمان و بهداشت 6هزار و 70نفر از مددجویان تحت پوشش بیمه درمانی کمیته امداد و مددجویان روستایی ما نیز بیمه درمانی روستایی هستند، همچنین تاکنون موفق شده ایم یکهزار و 170 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد را بیمه تامین اجتمائی کنیم که حق بیمه آنها توسط کمیته امداد و بخشی هم به وسیله دولت پرداخت می شود.

آریان نژاد افزود: در زمینه درمان و بیمه درمانی با مشکلاتی مواجه ایم از جمله اینکه در حال حاضر 250 بیمار صعب العلاج و لاعلاج داریم که متاسفانه با توجه به اینکه هزینه های درمانی سنگینی دارند بیمه روستایی پاسخگوی نیاز آنها نیست.

وی با اشاره به مشکلات این بیماران اظهار کرد: این درد بزرگی است وقتی می بینیم دختری در روستایی از شهرستانمان در کودکی پدر و مادر خود را از دست داده و توسط پدر بزرگش نگهداری شده و حالا پدر بزرگش از کار افتاده است و دختر یتیم هم بیماری سرطان گرفته است، پزشک معالج این دختر برای عمل و مداوای وی تقاضای میلیونی کرده است و آنها هم توانایی پرداخت چنین مبلغی را ندارند آیا نباید حمایت جدی تری از سوی دولت از چنین افرادی صورت بگیرد و راهکاری برای بیمه هایی که پشتوانه قویتری برای این افراد باشد، اتخاذ شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی تربت حیدریه گفت: تهیه جهیزیه نو عروسان تحت پوشش این نهاد از دیگر اقدامات ما است که متاسفانه در این بخش با مشکلاتی روبرو هستیم بطوریکه در حال حاضر 400 نو عروس را برای دریافت جهیزیه در نوبت داریم که تاکنون موفق شده ایم یرای 160 نفرشان اقدام به تهیه جهیزیه کنیم.

آریان نژاد اظهار کرد: کمیته امدام امام خمینی تربت حیدریه 36هزار و 600صندوق صدقه در شطح شهرستان دارد که بطور میانگین ماهانه 58 میلیون تومان از این طریق کمک مردمی جمع آوری میشود، همچنین طی 5 ماهه اول سال جاری 750 میلیون تومان زکات در شهرستان تربت حیدریه جمع آوری شده است که این رقم در کل سال گذشته 185 میلیون تومان بوده است.

وی گفت: بیشترین سهم در اقدامات و فعالیتهای کمیته امداد امام در جهت کمک رسانی به محرومان بر روی دوش خیرین و مردم نیکو کار بوده است.