افتتاح کتابفروشی سوره مهر در میدان انقلاب همزمان با هفته کتاب/ اولین حضور مستقل در نمایشگاه فرانکفورت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمزهزاده، قائم مقام حوزه هنری و مدیرعامل انتشارات سوره مهر در حاشیه اختتامیه جشنواره شعر و داستان جوان سوره در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر مطالبات حوزه هنری از دولت یازدهم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: طبیعتاً اهالی فرهنگ از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار دارند همکاران و معاونان خود را از میان افراد متعهد، متخصص، هنرمند و شجاع انتخاب کند.
وی ادامه داد: انتظار داریم که آقای جنتی معاونان خود را از میان افرادی برگزیند که در جهتگیریهای فرهنگی کشور نظر مشخص و قابل قبولی دارند و تلاش میکنند تا سهم فرهنگ را از منابع کشور به درستی جدا کنند و به آن بازگردانند.
حمزهزاده تاکید کرد: در صورت چنین انتخابهایی رفتهرفته مشکلات جاری فرهنگی کشور حل میشود. البته میدانیم که برخی از مشکلات پیش آمده لزوماً در حوزه مسئولیت وزیر ارشاد نیست، بلکه بخشی از آن به وزارتخانههای صنعتی، بانکها و وزارت اقتصاد باز میگردد که تنها با همکاریی بین نهادهای مختلف حلشدنی است.
قائم مقام حوزه هنری در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون دیداری با وزیرارشاد داشته با خیر، گفت: تاکنون دیداری با آقای جنتی نداشتهایم، اما پنجشنبه هفته جاری در مراسم معارفه و دیدار با اهالی فرهنگ و هنر حضور خواهیم یافت و با ایشان به گفتگو میکنیم.
حمزهزاده در پاسخ به پرسش دیگری با اشاره به زمان افتتاح فروشگاه سوره مهر در خیابان انقلاب اسلامی گفت: این فروشگاه در آبانماه و همزمان با هفته کتاب افتتاح خواهد شد، البته فروشگاه بنا بر پیش بینی ما زودتر از آبان ماه آماده میشود، اما زمان افتتاح آن در هفته کتاب است.
به گفته حمزهزاده این فروشگاه به مساحت 500 متر مربع در جوار سینما بهمن در میدان انقلاب افتتاح خواهد شد.
قائم مقام حوزه هنری در ادامه و در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر پیش بینیاش از روند فعالیت وزیر ارشاد در مواجهه با مقوله سینمای دولتی و غیردولتی گفت: این سئوالی است که باید وزیر فرهنگ و ارشاد باید به این سئوال پاسخ دهد، اما طبیعی است که سینما در کشور به لحاظ اقتصادی متکی به بودجههای دولتی است و حتی سرمایه بخش خصوصی در این حوزه هم از منابع دولتی فراهم میشود.
حمزهزاده ادامه داد: اگر بخواهیم سهم دولت را در این زمینه احصا کنیم، بیشتر حمایتی و نظارتی است و طبعاً باید به این فکر بود که سرمایههای بخش خصوصی بیشتر وارد سینما شود، اما سرمایهگذاران اگر در حوزه سینما احساس امنیت نکنند به آن ورود پیدا نمیکنند، بنابراین صاحبان سرمایه در صورتی به این حوزه ورود پیدا میکنند که مطمئن باشند سرمایهشان باز میگردد و به سود هم میرسند.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی برخی از تهیهکنندگان و فیلمسازان معتقدند که تمرکز سینما باید بر تولید فیلمهای پربازده و کمخرج باشد. بر این اساس این برداشت که فیلمهایی با هزینه تولید بالا فیلمهای خوبی خواهند بود و میتوان عنوان «فاخر» را بر آن نهاد، برداشت اشتباهی است. ما هم امیدواریم تمرکز بر تولید فیلمهای پربازده، اما کمخرج به عنوان یک سیاست توسط مسئولان درسینمای کشور مورد توجه قرار گیرد.
حمزه زاده افزود: در حوزه هنری سیاست ساخت آثار سینمایی کم خرج و پربازده دنبال میشود و سال گذشته در همین راستا دو فیلم و امسال تعداد بیشتری فیلمهای کمهزینه ساخته شد که در سادهترین شکل بازگشت سرمایه اولیه را دارد.
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره تعاملات حوزه هنری با بخش خصوصی سینما گفت: حوزه هنری در 5 موضوع با بخش خصوصی تعامل دارد که عمدهترین آن مربوط به حوزه نمایش آثار است. ما در حوزه تعریفی از سرمایهگذاری داریم که بر مبنای آن از بیش از 15 فیلم سینمایی در سال حمایت کنیم. این حمایتها لزوماً در تأمین کل سرمایه فیلم خلاصه نمیشود، بلکه گاهی فراهم کردن بخشی از سرمایه فیلم در دستور کار ماست تا با تمرکز بر توسعه زیرساختهای بخش نمایش فیلم، بخش خصوصی بیشتر وارد کار شود.
مدیر انتشارات سوره مهر همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد حضور این انتشارات در نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت گفت: سوره مهر سالهاست در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت میکند، اما یکی از مهمترین اشکالاتی که به این حضور وارد است، این است که باید کتابهایی را به بازارهای بینالمللی ارسال کنیم که حداقل به یکی از زبانهای رایج و بینالمللی عربی، انگلیسی، فرانسه و ... ترجمه شده باشد، اما در سالهای گذشته عمده حضورهای بینالمللی ما با ارائه کتابهای فارسیزبان بوده است.
حمزه زاده تصریح کرد: من یک بار در نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت شرکت کردهام و میدانم که با شیوه حضور فعلی در نهایت یک سری ارتباطهای شخصی و فردی خواهیم داشت که منجر به بازار فروش یا ارائه محصولاتمان در بازارهای بینالمللی نمیشود، تجربه سالهای گذشته بر حضور ایران در این نمایشگاه نشان داده حتی اگر یک ناشری دو یا سه کتاب ترجمه شده داشته و در غرفهای به مساحت 6 متر به این نمایشگاه برود، عملکرد بهتری نسبت به ناشرانی دارد که غرفههای عریض و طویل و بودجههای دولتی برای حضور در این نمایشگاه دارند.
قائم مقام حوزه هنری با تاکید بر اینکه طی سالهای گذشته حدود 12 رمان از حوزه هنری به زبان انگلیسی، عربی، ترکی استانبولی و اردو ترجمه و در نمایشگاههای خارجی ارائه شده است، گفت: امسال به آلمان برای شرکت در نمایشگاه فرانکفورت نخواهیم رفت، اما برای سال 93 شرکت در این نمایشگاه را در دستور کار داریم و غرفهای مستقل در فرانکفورت خواهیم داشت تا ضمن رعایت آداب حضور یک نمایشگاه بینالمللی، با آثاری که قابلیت خرید و فروش دارند، حضور یابیم.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد افزایش بودجه سینمایی حوزه هنری در سال جاری گفت: خوشبختانه امسال در همه بخشهای حوزه هنری افزایش بودجه داشتهایم و بخش سینما هم به تبع شاهد افزایش بودجه بوده است. همچنین تلاش کردیم تا با جذب مشارکت، تأمین منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی و ... بتوانیم مشکلات موجود در این بخش را رفع کنیم.
حمزهزاده از حضور حوزه هنری با 5 فیلم در جشنواره فجر خبر داد و گفت: احتمال این وجود دارد که تعداد این 5 فیلم بیشتر شود، البته در دستور کار معاونت سینمایی حوزه افزایش این آثار تا 15 فیلم در سال نیز پیشبینی شده است و رفتهرفته در طول دو یا سه آینده این اتفاق رخ خواهد داد که منوط به افزایش سرمایهگذاری حوزه خواهد بود.
وی تاکید کرد: حوزه هنری سال گذشته هزینههای بسیاری را در بخش سینما و تولید پرداخت کرد که رقم ریالی آن به معادل 3 میلیارد تومان رسید، اما با این رقم در سال قبل 4 فیلم تولیدی گذشته داشتیم که نشان میدهد لزوماً تعداد زیاد تولید فیلم وابسته به عدد و رقم ریالی نیست.
