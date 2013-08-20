به گزارش خبرنگار مهر، اقدامات صورت‌گرفته در سطح شهر گناوه با توجه به امکانات محدود شهرداری و مشکلات فراوانی از قبیل خاک نامرغوب و زه بالای این شهر همواره مورد تحسین بازرسان و کارشناسان استانی و کشوری قرار گرفته و مدیریت پارک‌ها و میادین شهرداری گناوه علاوه بر دریافت لوح‌های تقدیر فراوان از مسئولین کشوری و استانی چندین بار مقام اول استان را در خصوص توجه ویژه به فضای سبز شهری کسب کرده است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که یکی از مهمترین نیازهای هر واحد پویا برای پیشرفت بهتر دریافت انتقادات و پیشنهادات سازنده و فنی همه کارشناسان و شهروندان گرامی است و مشتاقانه از آن ها استقبال می‌کنیم اما بدیهی است سیاه نمایی‌هایی که به دلیل غرض‌های شخصی در جامعه منتشر می‌شود نه تنها کمکی به حل مشکلات موجود نمی‌کند بلکه افکار عمومی را به انحراف می‌کشاند.

لزوم گسترش همزمان فضای سبز با توسعه شهر

مسئول فضای سبز شهرداری گناوه به خبرنگار مهر گفت: از دیدگاه شهرسازی، فضای سبز شهری عبارت است از بخشی از سیمای شهر که از انواع گیاهان تشکیل یافته است. به طورکلی "فضای سبز" برخلاف معنایی که ممکن است در ذهن ایجاد کند تنها محلی دارای درخت و گیاه نیست بلکه نماد و سمبلی از تفکرات فرهنگی و اجتماعی یک جامعه است.

منوچهر عابدی افزود: مکان ظهور فضای سبز، تنها پارک‌ها را در بر نمی گیرد بلکه باغ ها و باغچه های خصوصی، نوارسبز حاشیه ی شهرها و حتی خیابان ها و گورستان ها را نیز شامل می‌شود. فضای سبز، محلی برای الهام گرفتن از طبیعت برای سرودن شعر، نقاشی، عکاسی و... نیز هست. در یک کلام می توان ادعا کرد که مهم‌ترین چیزی که به یک شهر روح زندگی و طراوت و تازگی می بخشد ایجاد و گسترش فضاهای سبز است.

وی خاطرنشان کرد: شهر بندری گناوه که به دلایل متعدد در حال پیشرفت و گسترش شتابان است نیازی روزافزون به توسعه فضاهای سبز شهری دارد و این نکته ای است که نباید در زیر نگاه تجاری به گناوه مدفون شود.

عابدی بیان داشت: طی سال های اخیر باهمت مسئولین فضای سبز شهرداری گناوه، شاهد تغییراتی محسوس در وضعیت فضاهای سبز گناوه هستیم خیزشی که البته مسئولیت شهروندان را نیز درقبال حفظ و نگهداری ازآن ها حساس تر کرده است.

توسعه مهمترین نیاز و نگهداری مهمترین ضرورت در فضای سبز است

وی تصریح کرد: توسعه مهمترین نیاز و نگهداری مهمترین ضرورت در فضای سبز است. حرکت شتابان مدیریت پارک ها و میادین در گسترش فضاهای سبز شهر گناوه نیازمند حمایت و همکاری جدی مردم است چرا که هزینه‌های سنگین خرید نهال ها با کوچکترین بی توجهی ها بر باد می رود.

مسئول فضای سبز شهرداری گناوه اضافه کرد: در راستای گسترش فرهنگ شهرنشینی و توجه به فضای سبز، برنامه های کاشت نهال در محلات مختلف با همکاری ستایش برانگیز مردم علاقه مند و شهرداران محله در سالیان اخیر رشدی چشم گیرداشته به طوری که امروز می توانیم با افتخار بگوییم همه محلات اصلی گناوه را نهال کاری شده و این برنامه ها همچنان با قدرت ادامه دارد.

عابدی در ادامه گفت: کاشت گل های فصلی کلم زینتی، جعفری، اطلسی، مینا چمنی، شب بو، بنفشه، ابری نقره ای، رزماری و... در پاییز و گل های ناز، اشلانتوس و... در فصل های گرم سال در سال‌های گذشته سبب ساز طراوت بخشی به محیط شهری گناوه و رضایت خاطر مردم شده است که از این بابت خدا را بسیار شاکریم.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته برای توسعه فضاهای شهر و بهبود مبلمان شهری گناوه، نصب گلدان‌های خوش فرم و پرگل در میادین، بلوارها و چهارراه‌های سطح شهر است که با تهیه گلدان‌های جدید، این اقدام در همه جای شهر گسترش می‌یابد.

ایجاد پارک های محله ای در همه نقاط گناوه

عابدی افزود: از آنجا که بسترهای عمرانی کاشت انواع نهال در شهرداری گناوه مهیا شده است با کمک مردم انواع درخت و درختچه از قبیل: فیکوس جنگلی، بنجامین بلک، تیوی تیا، ششم، نارنج، شیشه شور، گل کاغذی و... برای زیباسازی محیط پیرامون کاشته شده و این اقدامات باحرکتی شتابان درحال گسترش است توجه ویژه به پارک های سطح شهر و ایجاد پارک های محله ای در همه نقاط گناوه یکی از مهمترین اقدامات مدیریت پارک ها و میادین شهرداری گناوه است به طوری که با چمن کاری، درخت کاری، نصب انواع وسایل بازی و ست های ورزشی و نیز ایجاد نورپردازی های مناسب، مردم را به پارک ها دعوت کرده و به اوقات فراغت آن ها رنگ و بوی تازه ای بخشیده است.

وی گفت: البته عملیات احداث پارک های جدید و نورپردازی سایر فضاهای سبز نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد و با تلاش های صورت گرفته، سرانه فضای سبز گناوه از نیم متر به پنج و نیم متر رسیده است.

مسئول فضای سبز شهرداری گناوه در پایان گفت: این رشد روز افزون به آسانی به دست نیامده بلکه نتیجه سال‌ها تلاش و صرف هزینه های سنگین بوده است و اگر به آن ها توجهی نشود تلاش ها و هزینه های صرف شده به هدر می رود.

وی تصریح کرد: با تلاش مضاعف مدیریت پارک ها و میادین شهرداری گناوه اکثر بلوارهای شهر چمن کاری شده و در فواصل چند متری پل عابر قرار داده شده است.

گزارش: اسماعیل کشتکار