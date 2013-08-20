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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۲۸

تکلو در گفتگو با مهر:

امسال سه طرح جامع در زمینه خطرات مواد مخدر در مدارس نهاوند اجرا می شود

امسال سه طرح جامع در زمینه خطرات مواد مخدر در مدارس نهاوند اجرا می شود

نهاوند - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند گفت: به منظور آموزش و آگاهی دانش آموزان در مورد خطرات مواد مخدر امسال سه طرح در مدارس نهاوند اجرا می شود.

علیرضا تکلو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آموزش و پرورش با توجه به رسالت خود و به دليل ارتباط مستمر و طولاني با كودكان و نوجوانان و خانواده آنان نهادي اثر گذار براي اجراي برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد و ساير آسيب هاي اجتماعي است.

تکلو گفت: کمیته پیشگیری از مصرف مواد مخدر که مسئولیت آن بر عهده  اداره آموزش و پرورش است از ابتدای سال جاری تا کنون سه بار تشکیل جلسه داده است و 12 مصوبه را تصویب کرده است.

وی افزود: از مهمترین برنامه های این کمیته  که در سال تحصیلی امسال در سه مقطع آموزشی مختلف اجرا می شود، طرح مدرسه زندگی در دوره ابتدایی،مهارتهای زندگی در دوره راهنمایی و مدرسه مروج سلامت در سطح دبیرستانهای نهاوند است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند  عنوان کرد: با شروع سال تحصیلی جدید در نظر است که برنامه های فرهنگی در سطح مدارس و خانواده ها انجام شود که می تواند اثر خوبی در زمینه جلوگیری از مصرف مواد مخدر داشته باشد.

علیرضا تکلو بیان داشت: کمیته پیشگیری از مصرف مواد مخدر با هدف هم‏‏ افزایی توان دستگاه‏های مرتبط و با تشکیل جلساتی مجزا، به تدوین و اجرای برنامه جامع پیشگیری از اعتیاد در مناطق آلوده در محله‏ ها و محیط‏ های آموزشی پرداخته و پس از شناسایی افراد ی که در معرض خطر اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند مشورت ها و آموزش های  لازم توسط مراکز مشاوره صورت می‏ پذیرد.

تکلو  برگزاری منظم جلسات کمیته پیشگیری و پیگیری مصوبات را از برنامه های مهم این کمیته ذکر کرد و گفت: در سال گذشته این کمیته  9 جلسه کاری با 22 مصوبه در بخشهای مختلف فرهنگی و ورزشی داشته  است که همه  این مصوبات به اجرا در آمده اند.

کد مطلب 2118912

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