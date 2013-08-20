امسال سه طرح جامع در زمینه خطرات مواد مخدر در مدارس نهاوند اجرا می شود

علیرضا تکلو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آموزش و پرورش با توجه به رسالت خود و به دليل ارتباط مستمر و طولاني با كودكان و نوجوانان و خانواده آنان نهادي اثر گذار براي اجراي برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد و ساير آسيب هاي اجتماعي است.

تکلو گفت: کمیته پیشگیری از مصرف مواد مخدر که مسئولیت آن بر عهده اداره آموزش و پرورش است از ابتدای سال جاری تا کنون سه بار تشکیل جلسه داده است و 12 مصوبه را تصویب کرده است.

وی افزود: از مهمترین برنامه های این کمیته که در سال تحصیلی امسال در سه مقطع آموزشی مختلف اجرا می شود، طرح مدرسه زندگی در دوره ابتدایی،مهارتهای زندگی در دوره راهنمایی و مدرسه مروج سلامت در سطح دبیرستانهای نهاوند است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند عنوان کرد: با شروع سال تحصیلی جدید در نظر است که برنامه های فرهنگی در سطح مدارس و خانواده ها انجام شود که می تواند اثر خوبی در زمینه جلوگیری از مصرف مواد مخدر داشته باشد.

علیرضا تکلو بیان داشت: کمیته پیشگیری از مصرف مواد مخدر با هدف هم‏‏ افزایی توان دستگاه‏های مرتبط و با تشکیل جلساتی مجزا، به تدوین و اجرای برنامه جامع پیشگیری از اعتیاد در مناطق آلوده در محله‏ ها و محیط‏ های آموزشی پرداخته و پس از شناسایی افراد ی که در معرض خطر اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند مشورت ها و آموزش های لازم توسط مراکز مشاوره صورت می‏ پذیرد.

تکلو برگزاری منظم جلسات کمیته پیشگیری و پیگیری مصوبات را از برنامه های مهم این کمیته ذکر کرد و گفت: در سال گذشته این کمیته 9 جلسه کاری با 22 مصوبه در بخشهای مختلف فرهنگی و ورزشی داشته است که همه این مصوبات به اجرا در آمده اند.