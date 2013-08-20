  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۸:۱۶

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

آسیا

- جاری شدن سیل در فلیپین، مانیل پایتخت این کشور را تعطیل کرد.

-شمار کشته شدگان حادثه غرق کشتی در سواحل فلیپین از مرز 50 نفر گذشت.

در درگیری های غرب افغانستان 32 نفر کشته شدند.

اروپا و آمریکا

- کمیسیون اروپا از اعزام گروه حقیقت یاب به جبل الطارق برای پیدا کردن دلیل اصلی اختلافات اسپانیا و انگیس خبر داد.

- یک فروند بمب افکن B-1B آمریکا در مونتا دچار سانحه شد.

- متهمان اصلی حوادث تروریستی 11 سپتامبر عصر دیروز دوشنبه در برابر قاضی حاضر شدند.

- روزنامه گاردین از فشار دولت انگلیس بر این روزنامه برای از بین بردن مدارک دریافت شده از سوی ادوارد اسنودن خبر داد.

- وقوع یک گروگان گیری در آلمان برنامه تبلیغات انتخاباتی آنجلا مرکل را برهم زد.

خاورمیانه و آفریقا

- رسانه ها از بازداشت رهبر اخوان المسلمین مصر خبر می دهند.

- گزارش های ارسالی از سوریه حکایت از موفقیت های بیشتر ارتش سوریه در مقابل شورشیان دارد.

- در نیمه اول سال جاری میلادی 40 خبرنگار در نقاط مختلف جهان کشته شده اند.

 

 

کد مطلب 2118914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها