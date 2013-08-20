عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آسیا
- جاری شدن سیل در فلیپین، مانیل پایتخت این کشور را تعطیل کرد.
-شمار کشته شدگان حادثه غرق کشتی در سواحل فلیپین از مرز 50 نفر گذشت.
در درگیری های غرب افغانستان 32 نفر کشته شدند.
اروپا و آمریکا
- کمیسیون اروپا از اعزام گروه حقیقت یاب به جبل الطارق برای پیدا کردن دلیل اصلی اختلافات اسپانیا و انگیس خبر داد.
- یک فروند بمب افکن B-1B آمریکا در مونتا دچار سانحه شد.
- متهمان اصلی حوادث تروریستی 11 سپتامبر عصر دیروز دوشنبه در برابر قاضی حاضر شدند.
- روزنامه گاردین از فشار دولت انگلیس بر این روزنامه برای از بین بردن مدارک دریافت شده از سوی ادوارد اسنودن خبر داد.
- وقوع یک گروگان گیری در آلمان برنامه تبلیغات انتخاباتی آنجلا مرکل را برهم زد.
خاورمیانه و آفریقا
- رسانه ها از بازداشت رهبر اخوان المسلمین مصر خبر می دهند.
- گزارش های ارسالی از سوریه حکایت از موفقیت های بیشتر ارتش سوریه در مقابل شورشیان دارد.
- در نیمه اول سال جاری میلادی 40 خبرنگار در نقاط مختلف جهان کشته شده اند.
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