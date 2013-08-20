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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۴۰

مسعودیان در گفتگو با مهر:

ارایه خدمات کمیته امداد بر اساس شاخص های جمعیت و محرومیت حاکم در مناطق است

ارایه خدمات کمیته امداد بر اساس شاخص های جمعیت و محرومیت حاکم در مناطق است

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد حضرت امام(ره) سیستان و بلوچستان گفت: ارایه خدمات و توزیع خدمات این نهاد بر اساس شاخص های جمعیتی و محرومیت حاکم در مناطق و بر اساس برنامه مدون و نیازسنجی شده صورت می گیرد.

محسن مسعودیان راد در گفتگو با مهر اظهار داشت: سیاست های کمیته امداد بر اساس سیاست های حمایتی و پیامبر گونه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب شکل گرفته است و لذا از آنجا که رهبر معظم انقلاب تمامی ایتام و محرومان را با نگاه پدرانه مورد عنایت قرارمی دهندهیچ تبعیضی در راستای کمک های حمایتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: نگاه و توزیع اعتبارات کمیته امداد دراستان بر مبنای شاخص جمعیت و میزان محرومیت افراد در منطقه شکل گرفته است و لذا شاید خدماتی که به مناطق محروم به ویژه جنوب استان اختصاص یافته است با خدمات ارایه شده در شمال استان قابل قیاس نباشد.

وی گفت: با توجه به نوع محرومیت و نیازمندی که در جنوب استان وجود دارد لذا با جمع آوری اطلاعات و طبقه بندی آنها نسبت به اجرای یک برنامه مدون با توجه به تراکم محرومیت در این منطقه اقدام شده است.

وی نگاه حمایتی به محرومان را خارج از بحث های طیفی، طایفه ای، قومی، قبیله ای و مذهبی دانست و افزود: تقسیم  کمک ها و اجرای طرح های حمایتی بر اساس محرومیت متمرکز در مناطق برنامه ریزی و اجرا می شود.

وی گفت: در همین راستا 90 درصد طرح تامین مسکن مددجویان بر اساس محرومیت موجود توسط کمیته امداد در جنوب استان به اجرا درآمده و تاکنون تعداد 500 واحد مسکونی در شهرستان سرباز در طی دو سال گذشته  برای مددجویان احداث شده است.

وی تاکید کرد: کمیته امداد دربخش کمک های مردمی و دریافت وجوهات شرعی موظف است بنا بر اصل امانت داری ونیت کمک دهندگان وجوهات شرعی اهل تشیع را مطابق با فقه شیعه و وجوهات دریافتی را اهل سنت را بر اساس فقه اهل سنت هزینه کند.

کد مطلب 2118915

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