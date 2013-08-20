مساجد مهم ترین پایگاه استکبار ستیزی در جهان اسلام است

حجت الاسلام حسن صفری در گفتگوبا مهر، با بیان این که 200 مسجد در شهرستان سربیشه فعال هستند؛ گفت: 11 مسجد از این مساجد به برادارن اهل سنت شهرستان اختصاص دارد.

وی افزود: تمامی مساجد شهرستان سربیشه در ایام مذهبی و مناسبت ها فعال هستند و همه ساله 160تا 180 روحانی برای انجام فعالیت های تبلیغی و برنامه فرهنگی به مساجد این شهرستان اعزام می شوند.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سربیشه با بیان این که در بیشتر مساجد این شهرستان کتابخانه های کانون فرهنگی و مذهبی و کلاس های اوقات فراغت فعال است، گفت: مسجد مهم ترین پایگاه دینی مسلمانان و مرکز تصمیم سازی جهان اسلام است.

حجت الاسلام صفری بیان داشت: یکی از مهم ترین علت های پیروزی انقلاب اسلامی چه در دوارن انقلاب و چه در دوران دفاع مقدس مسجد بود.

وی با بیان این که مسجد پایگاهی برای مقابله با استکبارجهانی وفعالیت های استکبار ستیزانه است؛ تصریح کرد: یکی از مهم ترین دلایل تعطیلی مسجد مصر، مقابله با اقدامات استکبار ستیزانه است چراکه تمامی فعالیت های استکبار ستیزانه از مساجد مصر سرچشمه می گیرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سربیشه ادامه داد: مساجد عامل آبادی روستاها و شهرها هستند و هرکجا مسجد و روحانی باشد فرهنگ مردم غنی تر بوده ومیزان پایبندی مردم به دین بیشتر است.

حجت الاسلام صفری با اشاره به این که باید از جوانان برای اداره مساجد استفاده شود، گفت: کودکان ،جوانان و نوجوانانی که در مسجد تربیت می شوند در مقایسه با سایر جوانان و نوجوانان موفق تر هستند.

وی یادآورشد: مسجد تاثیر مستقیمی درافکار و رشد و نمو فکری مردم جامعه دارد بنابراین آبادانی مساجد موجب آبادانی جهان اسلام می شود.