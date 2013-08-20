527 روستای لرستان مشکل کمبود آب دارند/ کمبود اعتبارات دست آبفار را بسته است

علیرضا کاکاوند در حاشیه بازدید از منطقه عشایری ضرون کوهدشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفتمین سال متوالی است که نه تنها لرستان و کوهدشت که کل کشور درگیر پدیده خشکسالی شده است.

وی ادامه داد: این امر موجب شده که در حال حاضر527 روستای لرستان با مشکل خشکسالی و کمبود آب مواجه باشند که از این میان 70 روستا مربوط به شهرستان کوهدشت است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان با اشاره به کمبود اعتبارات، تصریح کرد: متاسفانه مشکل کمبود اعتبارات دست و بال ما را برای فعالیت بیشتر در این زمینه بسته است به طوریکه در یک سال گذشته تا کنون تمام اعتبارات اختصاصی ما یک میلیارد تومان بوده که نصف این اعتبار را در کوهدشت هزینه کرده ایم.

وی افزود: درکوهدشت حدود پنج میلیارد تومان بدهی سنواتی داریم که اگر همین رقم پرداخت شود می توانیم پروژه های نیمه تمام را تکمیل کنیم.

کاکاوند در ادامه سخنان خود ضمن تشکر از نمایندگان مجلس به خاطر دادن رای اعتماد قاطع به وزیر نیرو، ایشان را فردی لایق برای این مسئولیت عنوان کرد و افزود: ایشان وزیری توانمند است که بیشترین توجه را به آب روستایی دارد به طوریکه ایشان تامین اعتبار آبرسانی به روستاهای بالای 20 خانوار را در اولویت های خود قرار داده اند.