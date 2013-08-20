درخواست ایران برای جلوگیری از تداوم فشار و جنایت علیه مردم فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی متقی نژاد عضو هیات نمایندگی کشورمان با اشاره به اینکه غیر نظامیان در درگیریهای مختلف ضربات زیادی را متحمل می شوند ،تصریح کرد :بخش بزرگی از کاستی ها در حمایت از غیر نظامیان در درگیریها، عدم احترام به به اصول حقوق بشر بین المللی و حقوق بشر دوستانه است .

سید محمد علی متقی نژاد افزود : اعمال استانداردهای دوگانه در مورد محاسبه اقدامات جنایتکاران و فرار از پاسخگوئی توسط آنها باعث تشدید درگیریها و نقض حقوق غیر نظامیان خواهد شد .

وی اضافه کرد : نمونه بارز این امر رژیم اسرائیل است که با وجود اینکه خود عامل بحران در خاورمیانه است با متهم کردن دیگران از پاسخگوئی فرار می کند و به جنایتهای خود ادامه می دهد .

عضو هیات نمایندگی کشورمان توجهات را به اقدامات رژیم اسرائیل در سرزمینهای اشغالی و بویژه نوار غزه جلب و اضافه کرد :این رژیم با بمبهای مختلف به غیر نظامیان حمله نموده و با محاصره یک و نیم میلیون نفر از مردم غزه ،این منطقه را به بزرگترین زندان جهان تبدیل نموده است . وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز به فراخوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می پیوندد که خواستار رفع محاصره غزه و محدودیتهای ناشی از آن شده است .

سید محمد علی متقی نژاد خواستار توجه به ریشه های درگیری در مناطق مختلف جهان که مواردی ازجمله فقر،محرومیت ،حاشیه نشینی ،مداخله و اشغال خارجی را شامل می شود ،گردید و از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا اقداماتی را برای جلوگیری از اعمل جنایت علیه غیر نظامیان بعمل آورد .

وی در پایان ابراز امیدواری کرد ،با اتخاذ تدابیر مختلف از سوی شورای امنیت سازمان ملل صدمات به غیر نظامیان در درگیریها کاهش یافته و راه حل متوازنی برای حل و فصل درگیریها ایجاد شود و مرتکیان جنایتها تعقیب قضائی شده و به عدالت سپرده شوند .

