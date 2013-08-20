دوره آموزشی تجربه مدرنیته ایرانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت پژوهشی خانه هنرمندان دوره آموزشی تجربه مدرنیته ایرانی با تدریس دکتر نعمت الله فاضلی، شنبه و یکشنبه 2 و 3 شهریورماه از ساعت 16:00 تا 19:45 برگزار می شود.

فاضلی در مورد مباحثی که در این جلسات مطرح می شود، گفت: جامعه ایران پرسش یا معمای تاریخی و جهانی است که از زمان هرودوت تا کارل مارکس و میشل فوکو در کانون اندیشه ها و اندیشه ورزی ها بوده است. هرچه زمان می گذرد، این معما پیچیده تر و در عین حال جذاب تر می شود. ما اکنون در لحظه حساس و اوج جذابیت و پیچیدگی این معما قرار داریم. ایران چگونه جامعه ای است؟ آیا کسی می داند؟



من در این مجموعه گفتارها می خواهم با تکیه بر رویکرد مردم نگارانه یعنی تحلیل تجربه های زیسته ام، برای یافتن سرنخهایی برای حل معمای چیستی ایران امروز دیدگاهی را مطرح کنم. می خواهم نشان دهم دیدگاه های فلسفی و شرق شناسانه برای فهم فرهنگ و جامعه امروز ایران کافی نیست و این دیدگاه ها نتوانسته اند تصویر روشن و ملموسی از فرهنگ و جامعه امروز ما ارائه کنند.

معتقدم ایران معاصر از سال های میانی قرن نوزدهم یعنی یک قرن و نیم پیش به تدریج به سوی شکل دادن فرهنگی تازه حرکت خود را آغاز کرد. منظورم از فرهنگ به طور مشخص شیوه زندگی عموم مردم است. در این شیوه زندگی در حال ظهور ابتدا وجوه عینی و ملموس زندگی و سپس وجوه ذهنی و درونی و ناملموس آن تغییر کرده است. در این تغییر ما ایرانیان ترکیب های تازه ای از سنت و مدرنیته را ساخته ایم.

این ترکیبهای تازه محصول فرایندهای گوناگون نوآوری، اقتباس، مونتاژ کردن و بریکولاژسازی بوده است. می توان این ترکیبهای تازه را در حوزه هنرها (موسیقی، شعر، داستان، فیلم و نمایش)، حوزه ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، و حوزه تجربه های زندگی روزمره مردم مشاهده کرد.

مطالعه این تحولات در حوزه های هنری و ساختاری را محققان و نظریه پردازان مختلف انجام داده اند. من در این گفتارها می خواهم با تکیه بر بررسی تحولات رخداده در دوران معاصر در تجربه های زیسته مردم در زمینه های فرهنگ غذا یا تغذیه، مدیریت بدن، تجربه شادی، تجربه مکان، تجربه زمان و تجربه آئینی، چگونگی شکل گیری فرهنگ امروز ایران را تشریح و توصیف کنم.

