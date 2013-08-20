نتایج مثبت جلسه وزیر ارشاد با سینماگران/ اولین گام تعامل دوسویه برداشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته دوشنبه 28 مردادماه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم در دو جلسه میزبان تعدادی از سینماگران بود که آنها نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را درباره مسایل و مشکلات سینما مطرح کردند.

سینماگران حاضر در این دو جلسه پس از معارفه و آشنایی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره مشکلات و ایرادهایی که طی چند سال گذشته در اداره امور فرهنگی به ویژه سینما وجود داشته است، صحبت کردند و وزیر نیز در این جلسات که بیش از 2 ساعت هم به طول انجامید شنونده این مطالب بوده است.

همچنین در این جلسه جنتی بعد از شنیدن صحبت های سینماگران، نقطه نظرات خود درباره بخش فرهنگ و هنر و سینما و ساختارهای مدیریتی آن بیان کرد. از دیگر مباحثی که در این جلسه مطرح شد مساله خانه سینما و پرونده آن از زمان مناقشات چند سال پیش تا تعطیلی آن و همچنین اختلاف‌های یک ماه و نیم اخیر بود که علی جنتی بار دیگر بر لزوم حل مشکل بر پایه قانون تاکید کرد.

وزیر ارشاد همچنین تاکید کرد ظرفیت های قانونی با توجه به رای دیوان عدالت اداری این اجازه را می دهد که خانه سینما بازگشایی شود.

عملکرد مدیران سینمایی دولت دهم در بخش های مختلف مدیریتی از جمله مباحث مطرح شده در این جلسات بود. موارد نقد به عملکرد دولت دهم درخصوص کندی روند تولیدات سینمایی در دوره پیشین مدیریت و همچنین مباحثی از فساد مالی و غیره بوده است. از دیگر بحث های مطرح در این جلسه بررسی شیوه نظارت در وزارت ارشاد از گذشته تا به امروز بوده است.

سینماگران حاضر در این نشست در پایان این جلسه درخواست اصلاح منطقی و معقول امور مطرح شده و قابلیت پاسخگویی عادلانه به تقاضاهایشان را داشتند. در همین راستا علی جنتی وزیر ارشاد اظهار امیدواری کرد با همراهی همه هنرمندان مسائل مربوط به هنرمندان و وزارت ارشاد به بهترین شکل ممکن حل و فصل شود.

آن چه که مشخص است، نتیجه دو جلسه دیروز برای سینمای ایران مثبت بوده است.

عصر روز گذشته 28 مرداد ماه، دو جلسه مختلف در دفتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم، برگزار شد که به ترتیب در جلسه اول سینماگرانی چون منوچهر محمدی، عبدالحسن برزیده، رضا میرکریمی، مجتبی راعی، احمدرضا درویش، ابراهیم حاتمی کیا و حسین حقیقی و در جلسه دوم هیات مدیره خانه سینما متشکل از فرهاد توحیدی، محمدمهدی عسگرپور، ابراهیم مختاری، امیر اثباتی، محمدرضا مویینی و ... حضور داشتند.