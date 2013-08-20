تیرانداز خراسان جنوبی رتبه هفتم مسابقات آسیایی چین را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نجمه خدمت نماینده خراسان جنوبی که در ترکیب تیم ملی به مسابقات آسیایی نانجینگ چین اعزام شده بود توانست مقام هفتم این رقابت ها را از آن خود کند.

مسابقات آسیایی نانجینگ چین با حضور دو نماینده از کشورمان در بخش بانوان و در رشته تفنگ بادی ۱۰ متر پیگیری شد.

مسابقات نانجینگ چین با حضور ۳۹ تیرانداز از کشورهای آسیایی و در رده نوجوانان پیگیری شد. که نجمه خدمتی و فاطمه کرم زاده دو نماینده کشورمان در رشته تفنگ بادی ۱۰ متر به رقابت ها پرداختند.

نجمه خدمتی در فینال توانست با امتیاز ۴۱۱ و با قرار گرفتن در رتبه هفتم وفاطمه کرم زاده با امتیاز ۴۰۹ نفر هشتم از بین هشت تیرانداز شرکت کننده در فینال شدند.