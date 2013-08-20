سد آقدکش آق قلا اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح سه شنبه در بازدید از مکان اجرای سد عنوان کرد: هدف اصلی از احداث سد آقدکش بر روی رودخانه گرگانرود در بالادست شهر آق قلا، کنترل سیل، تامین آب صنایع، کشاورزی به حجم 24 میلیون متر مکعب و حفظ محیط زیست است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: این سد بر روی رودخانه گرگانرود احداث می شود و با اجرای این طرح شهر آق قلا و روستاها و شهرهای مجاور رودخانه در پایین دست آن از خطر سیلاب در امان خواهند بود.

حیدریان گفت: کار مطالعاتي این سد در سال 1390 به پايان رسيده است و اعتبار در نظر گرفته شده برای ساخت سد آقدکش 250 ميليارد ريال و از محل اعتبارات ملی است.

13 سد در گلستان در حال بهره برداری، اجرا و مطالعه است.