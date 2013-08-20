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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۲۶

حیدریان:

سد آقدکش آق قلا اجرایی می شود

سد آقدکش آق قلا اجرایی می شود

آق قلا - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان از آغاز عملیات اجرایی سد آقدکش در شهرستان آق‌قلا در هفته دولت امسال خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح سه شنبه در بازدید از مکان اجرای سد عنوان کرد: هدف اصلی از احداث سد آقدکش بر روی رودخانه گرگانرود در بالادست شهر آق قلا، کنترل سیل، تامین آب صنایع، کشاورزی به حجم 24 میلیون متر مکعب و حفظ محیط زیست است.
 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: این سد بر روی رودخانه گرگانرود احداث می شود و با اجرای این طرح شهر آق قلا و روستاها و شهرهای مجاور رودخانه در پایین دست آن از خطر سیلاب در امان خواهند بود.
 
حیدریان گفت: کار مطالعاتي این سد در سال 1390 به پايان رسيده است  و اعتبار در نظر گرفته شده برای ساخت سد آقدکش 250 ميليارد ريال و از محل اعتبارات ملی است.
 
13 سد در گلستان در حال بهره برداری، اجرا و مطالعه است.
کد مطلب 2118952

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