رسوب كالا در بنادر شمال به مرز 5/1 ميليون تن نزديك شد// سرمايه گذاري در بنادر شمالي به 370 ميليارد تومان رسيد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" بنادر شمالي كشور، سازمان بنادر و كشتيراني در اواسط سال 1382 با سياستي به نام اصلاح نظام تعرفه اي در بنادر كشور رو به افزاش 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري آورد.

يكي از اهداف مهم سازمان بنادر و كشتيراني از اجراي اين سياست كاهش رسوب كالا در بنادر كشور بوده است و حتي اين سازمان به خاطر همان افزايش 800 درصدي نرخ انبارداري، در سال جاري افزايشي در اين خصوص اعمال نكرد.

خبرنگار"مهر" پس از بازيد از بنادر شمالي كشور در تابستان سال گذشته از 950 هزار تن رسوب كالا در بنادر شمالي كشور خبر داد ولي امسال شرايط به گونه ديگري بود. يعني نه تنها رسوب كالا در اين بنادر كاهش نيافت بلكه حدود 550 هزار تن نيز به رسوب كالا در سال جاري افزوده شد.

اين گزارش مي افزايد: 699 هزارتن از رسوب كالا در بنادر شمالي كشور به بندر انزلي كه يك منطقه ويژه اقتصادي است، اختصاص دارد.

اين گزارش حاكيست، رسوب كالا در بندر انزلي عمدتا فوالا است كه توسط تجاري ايراني از قزاقستان و روسيه وارد كشور شده است.

مديركل بنادر و كشتيراني استان گيلان به خبرنگار"مهر" مي گويد: برطبق قانون منطقه ويژه اقتصادي، كالا تا دوسال مي تواند در اين مناطق نگهداري شود. وي به اين مساله نيز اشاره مي كند كه ماندگاري كالا در مناطق ويژه اقتصادي يك اصل به شمار مي رود.

فرهاد كوهساري تصريح مي كند: ميزان ماندگاري آهن آلان در منطقه ويژه اقتصادي بندر انزلي از 35 تا 40 روز به 50 روز افزايش يافته است.

وي همچنين از نظام توزيع نامناسب و حمل و نقل اضافه كالا از بنادر به كارخانه ها- به دليل مكان نامناسب و دوري كارخانه ها از بنادر- گلايه مي كند.

گزارش مهر مي افزايد: در همين حال، ميزان رسوب كالا در بندر نوشهر به 500 هزار تن رسيده كه عمدتا آهن، چوب و كاغذ هستند.

مديركل بنادر و كشتيراني استان هاي مازندران و گلستان به خبرنگار"مهر" مي گويد: حداكثر زمان ماندگاري كالا در بندر 4 ماه است و بعد كالا متروكه به حساب مي آيد.

ولي صيدپور مي افزايد: صاحب كالا در صورت كه ظرف 10 روز اول كالاي خود را از بندر خارج كند، از پرداخت مبلغ انبارداري معاف خواهد بود و تنها هزينه تخليه و بارگيري و حمل كالا به مكان مورد نظر را پرداخت مي كند.

به گفته وي، نرخ انبارداري، به طور تصاعدي هر 10 روز يك بار تغيير مي كند.

گزارش"مهر" حاكيست، در منطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد نيز هم اكنون 300 هزار تن رسوب كالا ( از جمله آهن آلات و چوب) وجود دارد.

تاتينا، مديرمنطقه ويژه اقتصادي بندر اميرآباد به خبرنگار"مهر" مي گويد: در صورت حمل يكسره كالا، صاحب آن مي تواند هزينه انبار داري را ندهد و البته 60 درصد هم در تخليه و بارگيري كالا به آن در صورت اين كار تخفيف داده مي شود.

وي خطاب به خبرنگار"مهر" مي گويد: "ما براي اين كه كالا در بندر نماند اين همه تخفيف مي دهيم ولي باز هم شاهد رسوب بالاي كالا هستيم . ديگر ما چه مي توانيم بكنيم."

گزارشهاي خبرنگار"مهر" از ميزان سرمايه گذاري صورت گرفته ظرف 15 سال گذشته در بنادر شمالي كشور نيز حاكيست كه در اين مدت ميزان سرمايه گذاري در بنادر شمالي به 370 ميليارد تومان رسيده است.

سهم بنادر" انزلي"،" نوشهر، نكاء و فريدون كنار" و " بندر اميرآباد" به ترتيب 150، 120 و 100 ميليارد تومان است و پيش بيني مي شود كه اين رقم تا پايان امسال به بيش از 450 ميليارد تومان برسد.