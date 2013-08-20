به گزارش خبرنگار مهر، حمید سیلاوی صبح امروز سه شنبه در کمیسیون مبارزه با مواد مخدر شهرستان رامشیر اظهار کرد: موقعیت استراتژیک ایران و همسایگی آن با کشورهای افغانستان و پاکستان به عنوان مناطق مهم کشت و حمل مواد مخدر، همچنین وجود مرزهای طولانی و امکانات فراوان مافیای مواد مخدر بستر لازم برای قاچاق مواد مخدر و ورود این مواد به کشور فراهم است.

سیلاوی تصریح کرد: مهمترین عاملی که در مقوله جرم با آن مواجه هستیم مسئله مواد مخدر است و نقش این مواد در سرقتها و ایجاد نا امنی اجتماعی قابل تامل است.

فرماندار رامشیر با بیان اینکه اگر دلایل ارتکاب جرم را بررسی و بازشناسی کنیم آثاری از مواد مخدر در آن دیده خواهد بر فعالیت مضاعف کمیته‌ها و تشکیل منظم جلسات تاکید کرد.

وی از کشف 17 کیلو گرم مواد مخدر در سال گذشته خبر داد و گفت: در این زمینه 120 نفر اعم از توزیع‌کننده و مصرف‌کننده دستگیر و به منظور در مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.

عبدالله فرخی، دادستان عمومی و انقلاب رامشیر نیز در این مراسم با ابراز نگرانی از افزایش مصرف مواد مخدر شیمیایی و روانگردانها در میان جوانان گفت: مبارزه با مواد مخدر مقوله ای است که باید با همکاری و همپوشانی همه آحاد جامعه صورت بگیرد تا سلامت و امنیت اجتماعی در جامعه محقق شود.