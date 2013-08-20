اختصاص 227 میلیارد تومان اعتبار عمرانی به کردستان/ اتمام پروژه های نیمه تمام نیازمند 400 میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری دوشنبه شب در چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان سهم اعتبارات عمرانی سال 92 استان را 227 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: درآمدهای استانی سال 92 مبنای اعتبارات عمرانی و هزینه ای است و در همین راستا درآمدهای مصوب سال 92 کردستان 50 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه درآمدهای مصوب سال 92 استان 240 میلیارد تومان است، افزود: این میزان درآمد در سال گذشته 161 میلیارد تومان بود و امسال با رشد 50 درصدی مواجه شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان ادامه داد: در پایان سال گذشته علیرغم اینکه سهم کردستان از درآمدهای مصوب 161 میلیارد تومان بود اما 211 میلیارد تومان محقق از اين درآمدها محقق شد و این رقم بیش از 30 درصد افزایش را نشان می دهد.

ازهاری با اشاره به اینکه بخشی از درآمدهای مازاد به خود استان باز می گردد، یادآور شد: امیدواریم این روند نیز امسال ادامه داشته باشد تا زمينه براي افزايش اعتبارات عمراني كردستان در حوزه هاي مختلف فراهم شود.

وی در ادامه سخنان خود میزان اعتبارات عمرانی و هزینه ای امسال استان كردستان را 344 میلیارد تومان عنوان کرد و بیان کرد: 69.9 درصد اعتبارات عمرانی و هزینه ای استان از محل درآمدهای استانی تامین می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان با بیان اینکه این رقم معادل 240 میلیارد تومان است، گفت: 103 میلیارد تومان این اعتبارات نیز ار محل درآمدهای ملی تامین می شود که بیش از 30 درصد از كل اعتبارات استان كردستان را شامل مي شود.

ازهاری رشد اعتبارات تملک سرمایه ای استان كردستان در سال گذشته را 11 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: مجموع اعتبارات عمرانی و هزینه ای استان در سال گذشته 310 میلیارد تومان بود که امسال به 344 میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: همچنین دو درصد اعتبارات عمرانی و هزینه ای استان از محل درآمدهای حاصل از نفت که معادل 58 میلیارد تومان است، تامین می شود و 75 میلیارد تومان نیز از محل سایر اعتبارات تملک سرمایه ای تامین می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان با بیان اینکه سهم کردستان از هشت هزار و 200 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی کشور 2.77 درصد است، افزود: در مجموع میزان اعتبارات عمرانی استان در سال جاری 227 میلیارد تومان است که از میزان اعتبارات عمرانی عنوان شده، 93 میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی است.

ازهاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نيازهاي استان كردستان در حوزه اعتبارات عمراني بیان کرد: بر اساس آمارهای موجود برای اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام سطح استان کردستان 300 تا 400 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی با تاکید بر تکمیل پروژه های نیمه تمام استان ادامه داد: بر اساس قانون بودجه امسال تنها 10 درصد اعتبارات عمرانی را می توان به تعریف پروژه های جدید اختصاص داد اما انتظار می رود اولویت تمامی مسئولان استان اتمام پروژه های نیمه تمام باشد.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان یادآور شد: با بررسی های انجام شده پروژه هایی که در استان دارای 70 درصد پیشرفت فیزیکی هستند برای تکمیل شدن به 73 میلیارد تومان اعتبار نیازمند هستند و پروژه هایی نیز که پیشرفت فیزیکی 80 درصد دارند به 53 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.

ازهاری با بیان اینکه پروژه هایی که بیش از 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، نیازمند 32 میلیارد تومان اعتبار هستند، گفت: پروژه هایی نیز که بیش از 90 درصد پیشرفت دارند نیاز به 20 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل شدن دارند.

وی در پايان اظهار داشت: اولویت تخصیص بودجه به طرح های عمرانی استان پروژه هایی است که بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.