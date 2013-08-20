محورهای شمالی کشور به تمثال شهدا مزین می شوند/ شهدا همچنان راهگشای مشکلات مردم

به گزارش مهر، امیر مرادی عصر دوشنبه در آیین رونمایی از تمثال شهدای روستای "کلاک" از توابع بخش مرکزی شهرستان دماوند که با حضور امام جمعه دماوند، نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، فرمانده سپاه پاسداران ناحیه دماوند، بخشدار مرکزی، سایر مسئولان محلی و شمار کثیری از مردم روستای کلاک برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه بسیاری از مسئولان شهرستان دماوند از جمله امام جمعه، نماینده مجلس شورای اسلامی و فرمانده سپاه پاسداران این خطه ولایی و شهیدپرور در ردیف جانبازان سرافراز ایران اسلامی قرار دارند.

وی ادامه داد: وجود چنین مسئولانی به همراه سایر اعضای خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و رزمندگان برای این منطقه نشانه ای از عنایات حق تعالی است.

این مسئول افزود: شهدا به تعبیر امام راحل(ره) امامزادگان عشق هستند، از این رو این اختران آسمان حق و حقیقت باید بسان نگین درخشان یک انگشتری زیبا در جای جای این مرز و بوم اسلامی جلوه گر شوند.

مرادی بیان داشت: امروز مردم و مسئولان مناطق شهری و روستایی در ابتدای گزارش خود از عملکرد حوزه های مختلف خدماتی و عمرانی به آمار و ارقام مربوط به شهدا، جانبازان و ایثارگرانشان اشاره ای دارند و آن را مایه مباهات منطقه خود می دانند.

محورهای شمالی کشور به تمثال شهدا مزین می شوند

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دماوند با اشاره به شرایط این شهرستان به لحاظ جغرافیایی و راه های مواصلاتی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگیهای شهرستان دماوند عبور دو شاهراه حیاتی و محور بین المللی و پر تردد هراز و فیروزکوه از درون آن است، از این رو نواحی مختلف این دیار همواره در معرض دید بسیاری از هموطنان قرار می گیرد و می توان از این فرصت برای تبیین و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت بهره برد.

وی تصریح کرد: در همین راستا طی مکاتباتی مستمر با مسئولان نهادهای مختلف و مرتبط شهرستانی و استانی این ضرورت فرهنگی اعلام شد و بخشی از کار نیز صورت اجرایی به خود گرفت، اما ادامه آن نیازمند پیگیری سایر مسئولان از جمله نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی است.

این مسئول ادامه داد: در قالب طرح فرهنگی یاد شده علاوه بر نصب تمثال مطهر شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس وصایای این عزیزان و زندگینامه آنها نیز در المانهای منصوبی درج می شود.

شهدا همچنان راهگشای مشکلات مردم

مرادی، شهدا را عناصر راهگشای مشکلات مردمی حتی بعد از گذشت سالها از دوران دفاع مقدس خواند و اظهار داشت: مردم روستای کلاک از برخی مشکلات رفاهی و خدماتی رنج می برند که ان شاءالله این مسائل با کوشش مسئولان امر برطرف می شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دماوند اضافه کرد: امروز برپایی مراسم رونمایی از تمثال شهدای روستای کلاک بهانه ای بود که همه مسئولان در میان مردم حاضر شوند و به درد دلهای آنها گوش بسپارند.

وی افزود: اهالی انقلابی روستای کلاک از جمله مردمانی هستند که با وجود گذشت چندین سال از دوره جنگ تحمیلی همچنان با جدیت نسبت به برگزاری مراسم یادواره شهدا و برپایی سالگرد عزیزان خود مبادرت می ورزند که این امر مایه افتخار شهرستان است.

دفاع مقدس سرمایه ای برای توسعه امروز

امام جمعه دماوند و نماینده ولی فقیه در شهرستان، کلاک را خاستگاه مردمانی انقلابی، ولایی و فعال در عرصه های حماسی هشت سال دفاع مقدس خواند و گفت: از میان اسناد بی شمار برای فخر ورزی مردمان این خطه و سایر نقاط شهرستان دماوند می توان به چهره نورانی و آسمانی نقش بسته بر تمثال رونمایی شده امروز این عزیزان اشاره کرد.

حجت الاسلام محمد علاءالدینی، دوران هشت ساله دفاع مقدس را سرمایه ای گرانمایه و ماندگار برای ایران اسلامی خواند و افزود: حضور حماسی مردمان ایران اسلامی در جنگ تحمیلی در شرایط کنونی به سرمایه ای گرانبها بدل شده است.

وی با نگاهی گذرا به وضع جاری در کشورهای منطقه و جهان خاطرنشان کرد: تحلیل و بررسی شرایط امروز کشورهای مستقر در حوزه خلیج فارس به ویژه مصر دارای بار معنایی و نتایج مهمی است؛ در حال حاضر افرادی در این کشور کشته می شوند و خونهایی به زمین می ریزد، حال باید دید که آیا این خونها به سرمایه ای برای مردم این کشور تبدیل خواهد شد.

عزت و ذلت، دو عنصر هزینه بر

حجت الاسلام علاءالدینی با تکیه بر پاره ای از بیانات گران سنگ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، عزت و ذلت را عناصری هزینه بر خواند و بیان داشت: بر اساس فرمایشات امام راحل(ره) عزت و ذلت هر دو عناصری هزینه بر هستند، مصداق بارز این بیان پیر جماران در نقاط مختلف جهان قابل مشاهده است، امروز تن دهندگان به ذلت در گرداب مشکلات گرفتارند و حافظان عزت نیز هزینه تأکید بر این مهم را می پردازند.

این مسئول تصریح کرد: اما با لطف و عنایت الهی ایران اسلامی از وجود ذی قیمت ولایت و رهبری بهره مند است، این رکن رکین و اصل مقدس و نورانی از ابتدای راه پر حادثه انقلاب شکوهمند اسلامی برغم وجود مخالفتهای بسیاری از سوی دشمنان خارجی و ناآگاهان داخلی با ایستادگی علما و فقهای مبارز حفظ و حراست شد.

امام جمعه دماوند اضافه کرد: اگر نعمت ولایت فقیه در ادوار مختلف انقلاب از جمله فتنه سال 88 نبود شرایط ایران بغرنج تر از وضعیت امروز مصر قابل ترسیم بود، اما هدایتهای داهیانه رهبر فرزانه انقلاب و فرمایشات حکیمانه ایشان راه را بر توطئه های دشمنان اسلام و انقلاب بست.

اقتدار امروز مرهون خون شهداست

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، قلم نویسندگان، تولیدات آثار فاخر از سوی هنرمندان و بیان فصیح سخنوران را ابزارهایی قاصر در قبال خون پاک شهدا دانست و افزود: خوشبختانه تلاش بسیاری از سوی مسئولان امر در مسیر توسعه و تبیین فرهنگ شهادت انجام می گیرد، اما به واقع همه این اقدامات توان پاسخگویی به حتی گوشه ای از ایثارگریهای این عزیزان شاهد و ناظر بر اعمالمان را نداشته و نخواهد داشت.

حمیدرضا مشهدی عباسی ادامه داد: امروز آیین رونمایی از تمثال مزین به وصایای شهدای روستای کلاک برگزار شد، حال از این پس این تصاویر مقدس بدون تردید تفکر، تأمل و تعمق هر رهگذری را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: آرامش، امنیت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصه های منطقه ای و جهانی مرهون ایثارگریهای غیورمردان و شیرزنانی است که جان خود را در طبق اخلاص گذارده، به پیام رهبر و ولی خود لبیک گفتند و پا در میدان نبرد نهادند.

کلاک، پیشگام در ولایتمداری

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی دماوند و رئیس شورای اسلامی روستای کلاک نیز اهالی این خطه را مردمانی پیشگام در ولایتمداری و عشق به رهبری خواند.

جعفر سیدآبادی ادامه داد: امروز اهالی روستای کلاک خداوند متعال را شاکرند که آنها را در ردیف عاشقان رهبر فرزانه انقلاب قرار داده است.

وی اضافه کرد: وجود تعداد کثیری از شهدا، جانبازان، ایثارگران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در این روستا خود گواهی بر این مدعاست.

بر پایه این گزارش، در انتهای مراسم یاد شده علاوه بر اهدای هدیه ای به رسم یادبود از سوی ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان دماوند و دفتر نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی هر یک بصورت مجزا به آزاده کلاکی، 40 قواره چادر نیز به بانوان فعال در کلاسهای قرآنی این روستا از سوی امام جمعه دماوند هدیه شد.