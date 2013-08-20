به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ذخایر گاز ارونیوم با غنای متوسط با نظارت شدید غرب است و رژیم صهیونیستی تهدید کرده است اگر از طریق دیپلماسی برنامه هستهای ایران کاهش نیابد و حجم ذخایر بالا برود، آنها حمله نظامی خواهند کرد.
فعالیتهای جمهوری اسلامی تحت نظارت مستمر IAEA است و پس از آنکه غرب با عدم پذیرش تفاهم نامه سه جانبه ایران-برزیل-ترکیه، حاضر به دادن اورنیوم لازم برای راکتور تحقیقاتی تهران که برای تولید دارو است، نشد؛ در سال 2010 غنیسازی 20 درصد را آغاز کرده بود.
برپایه گزارش آژانس، ایران از سال ۲۰۱۰ تاکنون ۲۴۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ۲۰ درصدی تولید کرده است.
اکنون رویترز به نقل از دیپلماتهایی که نامی از آنها نبرده مینویسد ایران ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی را افزایش نداده و آن را تبدیل به سوخت کرده است.
یکی از این دیپلماتها گفته است که به نظر میرسد در طول سه ماه گذشته ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی ایران افزایش اندک یا حتی بدون افزایش بوده است.
به نوشته رویترز این دیپلماتها که در آژانس بینالمللی انرژی اتمی هستند، میگویند احتمالا ایران حتی سرعت تبدیل اورانیوم غنیشده ۲۰ درصدی به سوخت را در ماههای اخیر افزایش داده است.
در ادامه مطلب آمده است، مطابق با گزارش آژانس، ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی ایران از ماه فوریه (شش ماه پیش) ۹ درصد افزایش داشته اما هنوز از «خط قرمزی» که بنیامین نتانیاهو ترسیم کرد، کمتر است.
سخنگوی نماینده عالی اتحادیه اروپایی در سیاست خارجی و امور امنیتی اوایل هفته اعلام کرده بود، کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در گفتگوی تلفنی موافقت کردند به زودی با هم دیدار کنند.
اشتون ابراز امیدواری کرده بود در آینده نزدیک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با ظریف ملاقات و پیرامون موضوعات مورد علاقه طرفین گفتگو کنند.
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