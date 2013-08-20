به گزارش خبرگزاری مهر، در اين نشست که از طرف گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده مطالعات راهبردی فرهنگ پژوهشگاه برگزار مي‌شود، خانم دکتر افسانه ادریسی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.



اين نشست روز چهارشنبه 30 مردادماه 1392 از ساعت 12-10 به نشاني تهران، خيابان وليعصر (عج) پائين‌تر از ميدان وليعصر (عج) خيابان دمشق، شماره 9، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار مي شود.



حضور دانشجويان، استادان و پژوهشگران علاقه‌مند در اين نشست آزاد است.