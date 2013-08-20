به گزارش خبرگزاری مهر، در اين نشست که از طرف گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده مطالعات راهبردی فرهنگ پژوهشگاه برگزار ميشود، خانم دکتر افسانه ادریسی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
اين نشست روز چهارشنبه 30 مردادماه 1392 از ساعت 12-10 به نشاني تهران، خيابان وليعصر (عج) پائينتر از ميدان وليعصر (عج) خيابان دمشق، شماره 9، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار مي شود.
حضور دانشجويان، استادان و پژوهشگران علاقهمند در اين نشست آزاد است.
نشست علمي «عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر زندگی مجردی در شهر تهران» برگزار میشود
نشست علمي ارائه یافته های پژوهش طرح «عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر زندگی مجردی در شهر تهران»در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار ميگردد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در اين نشست که از طرف گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده مطالعات راهبردی فرهنگ پژوهشگاه برگزار ميشود، خانم دکتر افسانه ادریسی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
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