فرهاد باذلی محبوب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سید مصطفی صالحی‌زاده و سید مصطفی بهزادی مقدم کشتی‌گیران جوان خوزستانی که چندی قبل در مسابقات جهانی از رویارویی با حریفانی از رژیم اشغالگر قدس خودداری کرده بودند، زمین هدیه می‌دهد.

وی افزود: حرکت جوانمردانه کشتی گیران بهبهان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین بسیار ستودنی بود. این ورزشکاران با وجود تلاش بسیار برای رسیدن به این مرحله از افتخار و مدال دست کشیدند و الحق لایق تقدیر هستند.

سیدمصطفی صالحی‌زاده، نماینده ایران در وزن 96 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان که بعد از دو پیروزی مقتدرانه مقابل حریفان خود به مرحله یک‌چهارم نهایی رسیده بود، در این مرحله حاضر به مسابقه مقابل نماینده رژیم صهیونیستی نشد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

مصطفی بهزادی مقدم کشتی‌گیر بهبهانی وزن 55 کیلوگرم نیز بعد از اینکه با دو پیروزی برابر روبن مارویچ از ایتالیا و اوتا شینوبو از ژاپن به دور سوم راه پیدا کرد در مبارزه سرگروهی مقابل شریف کلیچ با نتیجه 8 بر صفر باخت و به گروه بازنده ها رفت.

بر این اساس کشتی‌گیر بهبهانی زمانی که متوجه شد در گروه بازنده‌ها باید با کشتی گیر رژیم اشغالگر قدس کشتی بگیرد به حمایت از مردم مظلوم فلسطین حاضر به کشتی گرفتن با کشتی گیر رژیم صهیونیستی نشد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

هر چند در این دور از مسابقات مصطفی بهزدای مقدم و سید مصطفی صالحی‌زاده دو کشتی گیر اوزان 55 و 120 کیلوگرم بهبهانی توان کسب مدال جهانی را داشتند اما در یک تصمیم گیری ارزشمند و به حمایت از مردم مظلوم فلسطین از مدال جهانی گشتند و از دور رقابت‌ها کنار رفتند.