3700 کارت مبادلات مرزی در شهرستان دهلران صادر شد

تیمور هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه هزار و 700 کارت مبادلات مرزی در شهرستان دهلران صادر شده است.

وی افزود: مهلت ثبت نام برای دریافت کارت الکترونیکی مبادلات مرزی تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.

این مسئول اظهار داشت: کسانی که قصد دارند این کارت را دریافت کنند می توانند با مراجعه به بخشداری محل سکونت و دریافت فرم ثبت نام و مراجعه به دفاتر پیشخوان کار ثبت نام را انجام دهند.

وی ادامه داد: کارت الکترونیک مبادلات مرزی برای سرپرست خانوار صادر می شود و مرزنشین ها می توانند با استفاده از این کارت 66 قطعه کالای مجاز را با معافیت عوارض گمرکی وارد استان کنند.

رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان دهلران اضافه کرد: در حال حاضر دو تعاونی مرزنشین در شهرستان دهلران وجود دارد.