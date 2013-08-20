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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۰۴

تشدید تنش میان نظامیان و اخوان؛

واکنش اخوان المسلمین به بازداشت رهبر خود / از حقوق مردم مصر چشم پوشی نخواهیم کرد

واکنش اخوان المسلمین به بازداشت رهبر خود / از حقوق مردم مصر چشم پوشی نخواهیم کرد

سخنگوی اخوان المسلمین مصر در واکنش به بازداشت دبیر کل این گروه اعلام کرد اخوان المسلمین از حقوق مردم مصر چشم پوشی نخواهد کرد و به اعتراضات خود ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، احمد عارف سخنگوی گروه اخوان المسلمین مصر در واکنش به بازداشت محمد بدیع دبیر کل این گروه اظهار داشت: محمد بدیع تنها یک عضو از اعضای اخوان المسلمین است. اخوان المسلمین عضوی از اعضای ائتلاف ملی برای حمایت از مشروعیت و مخالفت علیه کودتا در مصر است.

وی با بیان این مطلب افزود: چنین ائتلافی در قلب میلیون ها نفر از مردم همیشه در صحنه مصر قرار دارد مردمی که همیشه در میدان حضور دارند. عارف خاطرنشان کرد: ما هرگز از حقوق مردم مصر چشم پوشی نخواهیم کرد.

مسئولان امنیتی مصر صبح امروز سه شنبه محمد بدیع دبیرکل اخوان المسلمین مصر و شماری از رهبران این گروه را بازداشت کردند.

 

 

 

کد مطلب 2119000

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