بی مهری مدیریت شهری به عکاسان انجمن سینمای جوانان کرج/ یادبود روز عکاسی با فراموشی عکاسان به نام استان

به گزارش خبرنگار مهر، قصه برگزاری و بزرگداشت های این شهر قصه درازی است، هر جا سخن از روزی جهانی به میان می آید تب و تاب برگزار کنندگان نیز برای برپایی مراسمی نمادین گل می کند.

مدیریت شهری کرج نیز در راس هرم این ماجرا گه گاهی دست به اقدامات نمادین که مشخص است برنامه ریزی آن در کسری از ثانیه صورت گرفته است می زند و این گونه نظر به نداشتن اشراف کافی نسبت به فعالان حوزه مورد نظر موجبات ناراحتی عده ای را فراهم می کند.

در پی تماس های مکرر عکاسان انجمن سینمای جوانان کرج با دفتر خبرگزاری مهر بر آن شدیم تا با انعکاس این موضوع به برگزار کنندگان چنین مراسم نمادینی یادآور شویم که اگر دانشکده خبر و باقی تشکل ها چندی است در کرج و با حمایت شهرداری روی پای خود ایستاده اند، این انجمن در ساختمانی مخروبه بیش ازسال 67 تاکنون مشغول فعالیت است و بارها درخواست دیدار و بازدید مدیران شهری را به صورت مکتوب و مراجعات مکرر خواهان شده است.

حال در روزی که به صورت جهانی به نام روز عکاس نام گرفته است، تجلیل و دلجویی از عکاسان شهر اقدام پسندیده ای است که ما هم آن را می ستاییم اما به راستی چرا هنوز عینک گزینش بر چشمان متولیان برگزاری این قیبل مراسم هاست.

چرا عادت نکرده ایم با دید حرفه ای به مقوله های هنری بنگریم.

علاوه بر صد ها نفر از عکاسان به نام انجمن سینمای جوان که از عدم دعوت و فراموشی در این مراسم گلایه کرده اند، شمار زیادی از عکاسان رسانه ها نیز که در خبرگزاری های کشوری مشغول ثبت لحظات از دریچه دوربین هستند نیز از دعوت گزینشی از عکاسان گلایه مندند.

علی همتی عکاس انجمن سینمای جوانان کرج خود از مدرسان به نام عکاسی نیز هست از عدم ارسال حتی یک پیام تبریک به این انجمن نیز گلایه کرد و گفت: در این شهر همه چیز بر محور ارتباطات است و کسی به تشکلهای این چنین بهایی نمی دهد.

عکاسان خبرگزاری مهر نیز جزو جا ماندگان از مراسم دیروز هستند اما روی سخن ما شمار زیادی از عکاس به نام با جوایز بین المللی و ملی در این شهر است که در روز خودشان نیز فراموش شدند.

معاون فرهنگی شهرداری کرج در خصوص این مراسم و نحوه دعوت به خبرنگار مهر گفت: قصد داشتیم همه فعالان را دعوت کنیم و به دلیل محدودیت امکان حضور همه فراهم نشد.

مصطفی رضاحسینی ادامه داد: باید تمامی تشکل های فعال در حوزه عکاسی حداقل به صورت نماینده به این برنامه دعوت می شدند و انجمن سینمای جوانان البرز و کرج نیز تاکنون منشا خدمات و تربیت شمار زیادی از عکاسان بوده که باید دعوت می شود.

وی قول مساعد داد از تشکلهای عکاسی کرج بیش از پیش حمایت شود و شاهد بروز چنین بی مهری هایی نباشیم.