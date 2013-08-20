نباید وزیری بیاید که سرعت علم کم شود/ باید از هرگونه کمک به جریان فتنه پرهیز شود

مصطفی ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر با شاره درباره انتخاب وزیر علوم گفت: انتظار ما از دکتر روحانی این است که بحث اعتدال را رعایت کرده و به آن پایبند باشند و فردی را انتخاب کند که به صورت عملی و عملیاتی در راه اعتدال گام بردارد.

وی ادامه داد: دکتر روحانی برای وزارت علوم باید فردی را در نظر گیرد که در زمینه علمی بسیار قوی باشد تا بتواند شتاب علمی که در کشور ایجاد شده را افزودن کرده و این راه را ادامه دهد.

مسئول بسیج دانشگاه علامه تصریح کرد: در حال حاضر کشور ما جایگاه 15 تولید علم جهان را دارد بنابراین نباید فردی انتخاب شود که با ورود به جریانات سیاسی و یا مسایل مشابه باعث شود سرعت علم کم رنگ و یا متوقف شود.

وی افزود: وزیر علومی که انتخاب می شود باید کاملا خط و ربط خود را از جریانات سیاسی، جریانات مخالفی که در کشور وجود دارد شفاف و روشن کرده و آن را اعلام کند و از هرگونه فعالیت موجب کمک به جریان فتنه می شود پرهیز کند.

ملایی تصریح کرد: کسی که به عنوان وزیر علوم انتخاب می شود باید این قول را به مجلسیان و دانشگاهیان کشور بدهد که وارد فضای جناح بندی های سیاسی و فضای تند روی نشود و با رعایت خط اعتدال در کنار دولت و مجلس فعالیت کند.

وی ادامه داد: مجلس هم باید فعالیت های وی را رصد کرده و اگر وزیر خطایی کرد وی را مورد سئوال و استیضاح قرار دهد.