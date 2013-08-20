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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۳۱

ترابی:

انتقال خون بابل با کمبود پزشک روبروست/ اهدای 9400 واحد خون

انتقال خون بابل با کمبود پزشک روبروست/ اهدای 9400 واحد خون

بابل- خبرگزاری مهر: رئيس پايگاه انتقال خون بابل، کمبود پزشک در پايگاه انتقال خون بابل را يکي از مشکلات اساسي اين پايگاه برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سيدالله ترابي صبح سه شنبه در حاشیه بازديد دبير مجمع نمايندگان مازندران از پايگاه انتقال خون بابل افزود: به دليل پايين بودن دستمزد، پزشکان چندان علاقه‌مند به فعاليت در پايگاه‌هاي ثابت و سيار انتقال خون بابل نبوده و کمبود پزشک ما را با مشکل جدي مواجه کرده است.
 
وی بيان داشت: با توجه به فعاليت بيمارستان آيت‌الله روحاني در بابل و انجام جراحي‌هاي متعدد از جمله جراحي قلب باز و حضور بيماران غرب مازندران در اين شهر، ميزان مصرف فرآورده‌هاي خوني در بابل بالا است.
 
اهدای 9 هزار واحد خون در بابل
 
وي افزود: در چهار ماه نخست سال‌جاري، بيش از 11 هزار و 855 نفر با مراجعه به پايگاه‌هاي ثابت و سيار انتقال خون بابل بيش از 9 هزار و 457 واحد خون اهدا کردند.
 
رئيس پايگاه انتقال خون بابل با اشاره به رشد پنج درصدي خون‌گيري در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار داشت: تاکنون مشکل کمبود خون نداشتيم و در صورت مواجه شدن با کمبود خون، خون مورد نياز را از پايگاه انتقال خون آمل تامين مي‌کنيم.
 
رئيس پايگاه انتقال خون بابل با اشاره به اينکه حقوق و مزاياي پرسنل انتقال خون بابل متناسب با فعاليت‌هاي آنها نيست از دبير مجمع نمايندگان مازندران خواست براي رفع اين مشکل،افزايش دستمزد پزشکان و پرسنل انتقال خون بابل متعاقب با فعاليت آنها اقدامات مناسبي انجام دهد.
 
کد مطلب 2119013

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