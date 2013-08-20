انتقال خون بابل با کمبود پزشک روبروست/ اهدای 9400 واحد خون

به گزارش خبرنگار مهر، سيدالله ترابي صبح سه شنبه در حاشیه بازديد دبير مجمع نمايندگان مازندران از پايگاه انتقال خون بابل افزود: به دليل پايين بودن دستمزد، پزشکان چندان علاقه‌مند به فعاليت در پايگاه‌هاي ثابت و سيار انتقال خون بابل نبوده و کمبود پزشک ما را با مشکل جدي مواجه کرده است.

وی بيان داشت: با توجه به فعاليت بيمارستان آيت‌الله روحاني در بابل و انجام جراحي‌هاي متعدد از جمله جراحي قلب باز و حضور بيماران غرب مازندران در اين شهر، ميزان مصرف فرآورده‌هاي خوني در بابل بالا است.

اهدای 9 هزار واحد خون در بابل

وي افزود: در چهار ماه نخست سال‌جاري، بيش از 11 هزار و 855 نفر با مراجعه به پايگاه‌هاي ثابت و سيار انتقال خون بابل بيش از 9 هزار و 457 واحد خون اهدا کردند.

رئيس پايگاه انتقال خون بابل با اشاره به رشد پنج درصدي خون‌گيري در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار داشت: تاکنون مشکل کمبود خون نداشتيم و در صورت مواجه شدن با کمبود خون، خون مورد نياز را از پايگاه انتقال خون آمل تامين مي‌کنيم.

رئيس پايگاه انتقال خون بابل با اشاره به اينکه حقوق و مزاياي پرسنل انتقال خون بابل متناسب با فعاليت‌هاي آنها نيست از دبير مجمع نمايندگان مازندران خواست براي رفع اين مشکل،افزايش دستمزد پزشکان و پرسنل انتقال خون بابل متعاقب با فعاليت آنها اقدامات مناسبي انجام دهد.