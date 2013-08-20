اعضاي مجمع نمايندگان كردستان از زندان مركزي سنندج بازديد كردند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه چهار عضو مجمع نمايندگان مردم كردستان در مجلس شوراي اسلامي از بخش هاي مختلف زندان مركزي سنندج بازديد كرده و در جريان اين بازديد ضمن حضور در بندهاي مختلف با زندانيان گفتگو كردند.

در جريان اين بازديد كه با حضور سالار مرادي، سيد محمد بياتيان، حامد قادرمرزي و محسن بيگلري چهار عضو مجمع نمايندگان مركز كردستان در مجلس شوراي اسلامي و مديران و مسئولان زندانهاي استان كردستان برگزار شد، ديدارهاي مختلفي با شماري از زندانيان برگزار شده و نمايندگان مردم استان نيز در جريان وضعيت كلي زندان قرار گرفتند.

مديركل زندانهاي استان كردستان در اين بازديد گزارشي از برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در راستاي كاهش جمعيت كيفري و ساير موارد را بيان كرد و گفت: تلاش براي رعايت حقوق شهروندي در زندانهاي استان كردستان به عنوان يك اصل مهم در دستور كار قرار گرفته و خوشبختانه طي چند سال اخير اقدامات خوبي در اين بخش اجرايي شده است.

نماينده مردم شهرستان هاي سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس شوراي اسلامي نيز با اعلام رضايت از اقدامات صورت گرفته در زندان مركزي سنندج عنوان كرد: وضعيت زندان مركزي سنندج با گذشته قابل مقايسه نيست و خوشبختانه در طول اين چند سال اقدامات خوبي در بخش هاي فرهنگي، عمراني و همچنين آموزشي در اين زندان صورت گرفته است.

سالار مرادي همچنين با تاكيد بر تقويت برنامه هاي فرهنگي در زندانهاي كردستان گفت: تلاش در راستاي توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي در زندانهاي استان و لزوم توجه به رعايت حقوق شهروندي از جمله مواردي است كه بايد بيش از گذشته مورد توجه و عنايت مسئولان قرار گيرد.

حامد قادرمرزي، سيد محمد بياتيان و محسن بيگلري سه نماينده ديگر حاضر در اين بازديد نيز هر كدام به بيان ديدگاه هاي خود در خصوص وضعيت زندان مركزي سنندج پرداخته و بر پيشگيري از وقوع جرم براي كاهش جمعيت كيفري در زندانهاي كردستان تاكيد كردند.

سيد محمد بياتيان نماينده مردم بيجار در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين بازديد بر حمايت هاي بيشري مديران استاني از زندان براي تقويت فعاليت هاي مختلف فرهنگي تاكيد كرد و گفت: ما انتظار داريم كه با رفع مشكلات و معضلات اجتماعي بخش زيادي از جمعيت زنداني در استان كردستان كاهش پيدا كند.