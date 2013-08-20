گازرسانی به 2000 واحد مسکونی شهرستان قرچک تا پاییز

رضا ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گازرسانی به تمام واحدهای مسکونی بدون گاز این شهرستان تا آغاز فصل سرما انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه عملیات گازرسانی به شهرکهای مسکونی در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی 45 درصد در حال انجام است، افزود: با هماهنگی های انجام شده با شرکت گاز استان تهران و شهرستان قرچک ، اجرای لوله کشی گاز به پروژه‌ها تا پاییز در دستور کار قرار گرفته است.

این مسئول عنوان کرد: خدمات گازرسانی دو هزار واحد مسکونی شهرستان قرچک اجرا و تعدادی از واحد ها در حال نصب علمک است.

فرماندار قرچک ادامه داد: عملیات اجرایی و حفاری مورد نیاز از سوی شرکت گاز اجرایی شده و کار تکمیل و تحویل این واحدهای مسکونی بزودی به متقاضیان آنان صورت می پذیرد.

ریاحی اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده توسط فرمانداری ، اعتبارات مورد نیاز گازرسانی به کلیه نقاط شهرستان انجام گرفته و انشااله تمامی ساکنین این شهرستان از نعمت گاز شهری برخوردارخواهند شد.

وی در پایان بیان داشت: به منظور اجرای این پروژه‌ها بیش از 10 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.