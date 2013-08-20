برگزاری مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان میراث فرهنگی/ نجفی آمد ملک زاده رفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف ملک زاده ر ئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی در جلسه تودیع و معارفه روسای سازمان میراث فرهنگی که پیش از ظهر سه شنبه در ساختمان مرکزی سازمان واقع در ارگ آزادی با حضور خبرنگاران و معاونان این سازمان برگزار شد، بیان کرد: امیدواریم آقای نجفی در این سازمان موفق باشد چرا که حضور وی در سازمان موجب برکات زیادی خواهد بود به خصوص در بحث بودجه و برنامه ریزی.

وی افزود: ما مشکلاتی در حوزه بودجه سازمان میراث فرهنگی داشته ایم ولی با تخصص و درایت ایشان در این حوزه مشکلاتمان حل می شود و من ورود آقای نجفی به سازمان را به فال نیک می گیرم. سازمان میراث فرهنگی، سازمان مهم و تخصصی است. درست است که بحث های مختلفی را در حوزه فرهنگی و گردشگری در دستور کار خود دارد اما این سازمان بسیار تخصصی است و در عرصه بین المللی می تواند رخ نمایی کند تنها جایی که می تواند تمدن ایران را به جهان معرفی کند این سازمان است.

ملک زاده گفت: کارشناسان میراث فرهنگی بودند که ما اکنون در این مکان نشسته ایم و باید قدر آنها را بدانیم.

وی تصریح کرد: هشت سال پیش که به سازمان میراث فرهنگی آمدم و به عنوان معاون گردشگری مشغول به کار شدم افرادی مانند آقای مرعشی سمت ریاست را برعهده داشتند قبل از آن هم این سازمان در اختیار آقای حجت و بهشتی بود. آن زمان معاون گردشگری آقای هاشمی بودند و زحمات زیادی کشیدند. بعد از آن هم مدیران دیگری در سازمان آمدند و رفتند. به لطف خدا در هشت ماه اخیر اتفاقات خوبی در این سازمان افتاد به عنوان مثال دبیر کل سازمان UNWTO عملکرد سازمان میراث فرهنگی را در هشت ماهه اخیر موفق دانسته است.

رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی گفت: ما تا توانسته بودیم از نیروهای خود سازمان استفاده کردیم چرا که نیروهایی بودند که تخصص لازم را داشتند. ما در این مدت 54 همایش ملی و بین المللی برگزار کردیم.

وی گفت: من اخلاق خاصی داشتم و از اینکه کارمندان و معاونان من را تحمل کردند سپاسگزارم و می خواهم که حلالم کنند. بسیار خوشحالم که آقای نجفی ریاست سازمان میراث فرهنگی را برعهده گرفته است و از جان و دل در خدمت ایشان خواهم بود.

ملک زاده افزود: من با کسی تعارف ندارم و با تمام وجود بیان می کنم که در هر سطوحی و در مقابل هر انتقادی از ایشان حمایت می کنم. برای اینکه ایشان بتوانند در طول چهار سال سکان دار این سازمان باشند همواره ایشان را دعا می کنم. ما هم در هشت ماه اخیر فعالیت های خوبی انجام داده ایم.

معاونان رزومه کاری خود را ارائه کنند

در ادامه این مراسم محمد علی نجفی که به تازگی طی حکمی از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی منصوب شده است در این جلسه گفت: امیدوارم آقای ملک زاده در هر سمتی که به فعالیت خود ادامه می دهند موفق باشند. من حرف های زیادی دارم ولی می دانم که چهار سال فرصت حرف زدن را دارم.

وی گفت: در گذشته در جریان فعالیتهای سازمان میراث فرهنگی بودم همان زمان که اساسنامه سازمان در مجلس به تصویب رسید و همان زمان که ادغام سازمان انجام شد.

نجفی ادامه داد: جوهره فعالیت های سازمان، فرهنگی است و ماموریت های آن قابل دفاع است. ماحصل تلاش تمدن هزارساله مردم سرزمین را باید حفظ کنیم.

نجفی تصریح کرد: معتقدم که هر برنامه ای در این سازمان اجرا می شود با متخصصان امر مورد نقد قرار بگیرد.

وی گفت: پیشنهاد می کنم که معاونان سازمان میراث فرهنگی هر کدام در حد 5 دقیقه رزومه خود را ارائه کنند و به معرفی خود بپردازند و در آخر وقت فردا گزارش4-5صفحه ای درباره چالشهای سازمان میراث فرهنگی و انجام کارهای ضربتی و یک صفحه رزومه کاری خود را ارائه دهند.

در پایان این مراسم نجفی گفت: یک جلد کلام الله مجید در جلسه هیات دولت به ما اهدا شد و همان موقع من این قرآن کریم را برای هدیه به آقای ملک زاده کنار گذاشتم.

نجفی این قرآن را به پاس خدمات ملک زاده در سازمان میراث فرهنگی به وی اهدا کرد.