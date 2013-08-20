برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در کرمان/ شرایط برای حضور بیش از 150 هزار نفر آماده است

محمد زندوکیلی در گفتگو با مهر اظهارداشت: همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی جمعه هفته جاری با هدف توسعه فرهنگ ورزش همگانی و ایجاد روحیه نشاط در جامعه در شهر کرمان برگزار می شود و طبق برنامه ریزی صورت گرفته این همایش به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

وی تصریح کرد: این همایش همراه با ورزش صبحگاهی خواهد بود و شهروندان مسیر میدان آزادی تا میدان شهدا را از ساعت 7 صبح می پیمایند.

زندوکیلی گفت: پیش بینی صورت گرفته با توجه به همایشهای قبلی حضور بیش از 150 هزار نفر را برآورد می کند که شرایط برای حضور حتی بیشتر از این تعداد نیز فراهم است.

وی از برگزاری ویژه برنامه های مفرح در حاشیه این همایش خبر داد.

