خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: ابراهیم حسن‌بیگی، نویسنده و منتقد ادبی در پی اظهار نظر وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر ایجاد تغییرات در فرآیند صدور مجوز نشر کتاب و حذف موضوع ممیزی قبل از انتشار از این فرآیند با ارسال یادداشتی به مهر در مورد این اظهارات نکاتی را متذکر شده است. متن این یادداشت کوتاه در ادامه از نگاه شما می‌گذرد:

می‌گویند سنگ بزرگ علامت نزدن است، اما سنگ بزرگ را مردان بزرگ می‌توانند بزنند. مردان بزرگ و مدیران تحول‌آفرین قادرند مشکلات پیش روی جامعه را هموار کنند. در قاموس آنها «نمی‌شود» و «نمی‌توانم» و «نمی‌گذارند» معنایی ندارد. مردان بزرگ می‌آیند تا ناتوانی‌ها را با توانمندی‌هایشان و مشکلات را با برنامه‌هایشان از بین ببرند. مردان بزرگ تاریخ ما همیشه مردان تغییر و تحول بوده‌اند که امام خمینی به گواهی همه یکی از آن مردان است.

پس اینکه جناب جنتی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید قصد دارد با سازماندهی و با اتکا به قوانین جدید ممیزی قبل از چاپ را از گرده کتاب و نویسنده بردارد، پس می‌تواند به شرطی که راه مردان بزرگ و توانمند را پیش روی گیرد و از خرده انتقادات نترسد و شجاعانه پای حرفی که زده است، بایستد و چند ماه بعد نگوید که: نشد و یا نگذاشتند.

نظارت بر کتاب پس از چاپ امر تازه‌ای نیست و در بسیاری از کشورهای جهان اعمال می‌شود و همیشه اهالی قلم از خود می‌پرسیدند که وقتی در کشوری مثل ترکیه و مالزی و ده‌ها کشور کوچک‌تر از ما چنین قانونی وجود دارد، چرا در ایران انقلابی نباید چنین باشد؟

حال وقت آن رسیده است که آقای جنتی این گام بزرگ را بردارد و با احترام به اهالی قلم و ناشران دولت و نظام را از مشکلات عدیده‌ای که ممیزی پیش از چاپ به وجود آورده نجات دهد.

آقای جنتی بداند که نویسندگان و ناشران فرهیخته‌تر از آن هستند که از قانون تخطی کنند و اگر هم کسی چنین کند برخورد قانونی با او جای گله و شکایت نخواهد گذاشت.

آقای جنتی قطعا می‌داند که تغییر در قانون ممیزی سنگ چندان بزرگی هم نیست که نشود آن را به سوی موانعی که تاکنون در این زمینه وجود داشته، پرتاب کند. به ایشان توصیه می‌کنم این موضوع را با اهالی قلم به نظرسنجی بگذارد و از ترس چند ناشری هم که ممکن است مخالفت کنند، نترسد که ناشر مخالف قطعا کسی است که دوست دارد وظیفه نظارت بر کتابی را که قصد دارد چاپش کند به گردن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیندازد. بعد هم مصاحبه کند که ممیزی کمر ناشر را شکسته است و فلان تعداد کتابش در ارشاد نتوانسته مجوز چاپ بگیرد.

قطعاً عموم ناشران مانند صاحبان جراید فهیم‌تر از آن هستند که نگران ممیزی پس از چاپ باشند؛ مگر اینکه خدای ناکرده غشی در آنان باشد.