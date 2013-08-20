انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران کشتار مردم مصر را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن اسلامی جامعۀ پزشکی ایران با صدور بیانیه‌ای کشتار مردم مسلمان مصر را محکوم و تاکید کرد که برگزاری انتخابات آزاد موجب بازگشت آرامش به جامعه مصر می‌شود.

متن بیانیه به این شرح زیر است:

«آنچه در مصر می گذرد بدون تردید درس های عبرتی است برای چشم های عبرت بین. سرنوشتی بد نوشت است که این روزها برای ملت با فرهنگ مصر رقم می خورد. از یک سو مردم بی گناه به جرم پیجویی نتیجه انتخاب خود توسط نظامیان کودتاگر کشته می شوند و از سوی دیگر صنعت توریسم که زیر ساخت اقتصادی آن کشور است نابود گردیده و بجای درآمد آن کمک های اقتصادی کشورهای عرب و غرب به عنوان ابزار و مداخله در امور داخلی آن کشور بکار گرفته می شوند، این همه و همه بیانگر آن است که اگر فرهنگ مدارا و مردم سالاری نهادینه نشده باشد و اگر ادارۀ امور کشور براساس میزان رأی مردم نباشد دست‌آوردها و ماحصل پایدار و ماندگار نخواهند بود.

اشتباه مرسی آن بود که وقتی از نردبان رأی مردم بالا رفت و بر اریکه قدرت نشست فراموش کرد که دیگر تنها رئیس جمهور مردمی که به او رأی داده بودند نیست، بلکه رئیس جمهور تمام مردم مصر است و باید به گونه‌ای عمل کند که نه تنها رضایت شهروندی رأی دهندگان به خود، بلکه تمامی رأی دهندگان و یا حتی آنان که در انتخابات شرکت هم نکرده بودند، را جلب نماید و راه را بر روی هیچ شهروندی برای آن که بتواند با کسب رأی مردم بر کرسی قدرت بنشیند نبندد.

نقش مرسی و اخوان المسلمین را در رساندن کشور مصر به نقطه امروز نمی توان نادیده گرفت، اما از سوی دیگر هیچ چیز نمی‌تواند دست‌آویز نظامیان کودتاگر مصر برای ساقط کردن رئیس جمهوری باشد که با رأی مردم برگزیده شده و قانونی است، ائتلافی که علیه مرسی شکل گرفت و در آن لائیک ها، سکولارها ، ملی گراها و افراطیون سلفی در کنار هم قرارگرفتند، حمایت کشورهای غربی وعربی را جلب نمودند و از نظامیان برای انجام کودتا حمایت کردند، فاقد اصول و پرنسیپ های مردم سالارانه و دموکراتیک بوده و آزمونی هلاک کننده برای کسانی بود که بیش از آنکه فرهنگ مدارا و مردم سالاری داشته باشند، ادعای آن را داشتند. بدون تردید مصر روی آرامش به خود نخواهد دید مگر آنکه نظامیان به پادگان‌هایشان برگردند، منتخب مردم یعنی مرسی بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند و راه برای برگزاری انتخابات آزاد باز بماند و احزاب، اقشار و رسانه ها آزاد باشند تا از فرصت انتخابات برای جلب رأی مردم و به کرسی نشاندن نظرات خود از طریق صندوق رأی استفاده نمایند.»