پریسا آزادی در گفتگو با مهر اظهار داشت: آن دسته کارمندانی که صبحانه نخورده از خانه خارج می‌شوند و بعد در محل کار در صورت پیدا شدن لقمه‌ای نان اقدام به خوردن می‌کنند و یا اینکه تا هنگام ناهار صبر کرده و صبحانه و ناهار را یکجا میل می‌کنند در معرض ابتلا به اضافه وزن قرار دارند.

وی بیان داشت: اکثر کارمندان به منظور حفظ انرژی لازم تا پایان وقت اداری به چای قند پهلو و یا سایر میان وعده‌های ناسالم مثل شکلات، بیسکوییت و چیپس و غیره روی می‌آورند که عامل اساسی چاقی در این قشر از افر اد می‌شود.

کارشناس علوم بهداشت مرکز بهداشت شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: خوردن یک میان وعده سالم در بین روز به تمام کارمندان توصیه می‌شود.

وی مصرف انواع میوه‌جات مثل پرتقال و سبزیجات همچون کاهو و هویج را از میان وعده‌های غذایی سالم دانست و ادامه داد: استفاده از آجیل به تعداد پنج تا شش دانه، مصرف شیر یا ماست کم چرب را به کارمندان توصیه می شود.

آزادی افزود: از بین مغز ها گردو از خاصیت انتی اکسیدانی بالایی برخوردار است که می‌توان با تهیه پودری از چند نوع مغز مختلف و ریختن آن در شیر یا ماست یک معجون مقوی به دست آورد.

وی مصرف سالاد حاوی کاهو، ذرت، هویج، قارچ وروغن زیتون را در محیط کار و به عنوان یک میان وعده غذایی سالم به کارمندان توصیه کرد و اظهار داشت: استفاده از میوه‌های خشک به مقدار کم نیز مفید است اما بهتر است تا حد امکان از میوه تازه استفاده شود.

کارشناس علوم بهداشت مرکز بهداشت شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یاد آور شد: به منظور پیشگیری از کم تحرکی واثرات نامناسب پشت میز نشینی نیز چند حرکت ورزشی ساده در حین انجام کار توصیه می‌شود.