کشتي گير آزادکار کردستاني به اردوي تيم ملي بزرگسالان دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، دعوت کشتی گیر آزادکار کردستانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان، برگزاری مسابقات بسکتبال منطقه شش جوانان کشور و حضور تیم پومسه کردستان در مسابقات قهرمانی کشور از جمله مهمترین خبر ورزشی استان کردستان است.

"شورش آقايي" که با عضويت در تيم باشگاهي نماينده مازندران در ليگ دسته اول کشتي فرنگي باشگاه هاي کشور حضور دارد در اين مرحله از اردوي تدارکاتي زير نظر مربيان کادر فني تمرينات خود را پيگيري خواهد کرد.

مسابقات بسکتبال منطقه شش جوانان کشور در سنندج برگزار مي شود

مسابقات بسکتبال منطقه شش رده ي سني جوانان با حضور چهار تيم به ميزباني سالن آزادي شهرستان سنندج برگزار می شود.

در اين دوره از مسابقات تيم هاي بسکتبال جوانان استان هاي کردستان، کرمانشاه، ايلام و لرستان براي شناخت يک تيم برتر به صورت دوره اي به رقابت با يکديگر مي پردازند.

اين مسابقات طبق برنامه ريزي هاي انجام شده هر دور از مسابقات در يک روز برگزار می شود و با معرفي تيم صعود کننده به مرحله نهايي مسابقات قهرماني کشور خاتمه داده می شود.

اين مسابقات در هشت منطقه برگزار مي شود و هشت تيم برتر مناطق هشتگانه مرحله نهايي مسابقات بسکتبال جوانان قهرماني کشور را برگزار می کنند.

تیم پومسه کردستان در مسابقات قهرمانی کشور حضور دارد

مسابقات پومسه تکواندوي قهرماني کشور در بخش آقايان به ميزباني استان البرز 30 مرداد ماه در شهرستان کرج برگزار مي شود و در اين رقابت ها تيم پومسه کردستان در بخش انفرادي با پنج ورزشکار و در بخش تيمي با سه ورزشکار در مصاف با حريفان به اجراي حرکات نمايشي تکواندو مي پردازند.

در بخش انفرادي و در رده سني زير 15 سال "مهران الوندي" در رده سني 15 تا 17 سال، "سامان سان احمدي" در رده سني 20 تا 29 سال، "کاوه منصوري" در رده سني 30 تا 39 سال، "پويان سليمان" و در رده سني 40 تا 49 سال، "رضا بهمني" اعضاي تيم پومسه کردستان را تشکيل مي دهند.

همچنين "کاوه منصوري"، "زانيار احمدي" و "حميد کريمي" در بخش تيمي پومسه به روي شياپ چانگ می رود.