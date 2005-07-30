نخست وزير هند:همكاري هسته اي با آمريكا برنامه هاي ما را محدود نمي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، سينگ گفت:"بر اساس توافقي كه در اوائل اين ماه با آمريكا انجام داديم بر اين توافق كرديم كه هند يك كشور اتمي مسئول و پاسخگوست و سوابق ما در خصوص منع تكثير سلاحهاي هسته اي بي عيب و نقص است".

نخست وزير هند همچنين ابراز داشت:"دارائيهاي استراتژيك ما منبع امنيت ملي ما هستند و اين دارائيها در هيچكدام از گفتگوهاي ما با طرفهاي خارجي مورد بحث قرار نخواهند گرفت".

وي گفت:تعهدات هند مشروط به اين است كه آمريكا نيز به تعهدات خود مبني بر فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي دست يابي دهلي به تكنولوژي صلح آميزهسته اي عمل كند و اين تعهد متقابل امري مهم در انجام تمام مراحل بيانيه مشترك مي باشد.

سينگ كه براي اولين بار پس از بازگشت از آمريكا در پارلمان حاضر شد در خصوص همكاري هاي هسته اي هند و آمريكا كه در جريان سفر اخيرش به واشنگتن توافق شد توضيحاتي ارائه داد.

گروههائي در داخل هند وجود دارند كه بر اين عقيده هستند آمريكا با اعلام آمادگي خود براي همكاري با كشوري كه هنوز معاهده منع تكثير سلاحهاي هسته اي موسوم به ان پي تي را كه واشنگتن بر آن پافشاري مي كند امضا نكرده است سعي دارد تا نظارت خود را بر تاسيسات هسته اي هند افزايش دهد.